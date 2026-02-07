Cod galben de scădere a temperaturii: Răcire accentuată în toată țara

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo Cod galben privind scăderea temperaturii medii zilnice a aerului, valabilă pentru data de 9 februarie 2026.

Potrivit meteorologilor, temperatura medie zilnică va scădea cu 5–7°C, iar fenomenul va afecta mai multe regiuni ale țării. Zonele vizate sunt indicate în harta oficială publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Avertizarea a fost emisă pe 7 februarie 2026, la ora 13:20, iar mesajul și harta pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.

Riscuri asociate

formarea poleiului pe drumuri, trotuare și căi pietonale;

condiții dificile de circulație, în special dimineața și seara;

creșterea riscului de îngheț pe carosabil și suprafețe expuse;

afectarea sănătății, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice;

majorarea consumului de energie, cu posibile suprasolicitări ale rețelelor.

Recomandări pentru populație

purtarea îmbrăcămintei adecvate sezonului și a încălțămintei antiderapante;

prudență sporită la volan și adaptarea vitezei la condițiile meteo;

evitarea deplasărilor pe suprafețe alunecoase, pe cât posibil;

limitarea expunerii la frig pentru copiii mici și persoanele vulnerabile;

verificarea sistemelor de încălzire și evitarea utilizării surselor improvizate;

urmărirea informărilor oficiale emise de autorități.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte recomandările și să rămână atenți la evoluția condițiilor meteorologice.