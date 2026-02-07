Ministrul lituanian de Externe: O Europă puternică înseamnă Moldova în UE

O Europă puternică înseamnă includerea Moldovei în Uniunea Europeană. Ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a declarat acest lucru într-o conferință de presă la Chișinău.

Oficialul a menționat că Moldova și Lituania au obținut rezultate în multe domenii de cooperare, deoarece acestea au fost construite pe „principiile solidarității și intereselor reciproce”. Diplomatul și-a exprimat speranța pentru o cooperare extinsă cu Moldova în domeniul economic și în probleme de securitate.

„Desigur, interesul nostru principal este asigurarea securității țărilor noastre și a regiunii, a stabilității și a democrației. Am învățat această necesitate direct, după decenii de atacuri din partea Rusiei… Moldova a învățat și ea această lecție și face acum pași înainte pentru a contribui la securitatea întregii Europe”, a declarat ministrul lituanian de Externe.

El este încrezător că Moldova va continua să lupte „pentru libertatea și independența sa”.

Budrys a menționat că Moldova mai are mult de lucru în ceea ce privește integrarea europeană și, deși UE însăși trece prin „procese complexe”, republica „a realizat deja multe”, iar Lituania, la rândul său, „depune eforturi mari” pentru a accelera procesul. El a remarcat succesele Republicii Moldova în reforme importante, cum ar fi sistemul judiciar.

„Uniunea Europeană nu poate fi o structură completă sau un actor geopolitic fără Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest. Fără acestea, vom fi suprimați de alți actori care nu împărtășesc întotdeauna valorile noastre”, a spus el.

El a vorbit, de asemenea, despre necesitatea de a pune capăt războiului din Ucraina și, pentru a realiza acest lucru, este necesară creșterea presiunii asupra Rusiei, care „nu este dispusă să coopereze”.