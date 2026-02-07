Maia Sandu despre despre nominalizarea la Premiul Nobel: ”Merită premiul ucrainenii care luptă pentru țara lor, care își sacrifică viața pentru pace”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost propusă de un deputat din Parlamentul Norvegiei pentru Premiul Nobel pentru Pace, a spus că premiul al trebui să meargă la ucrainenii care se luptă cu Rusia pentru țara lor. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a declarat că adevărații oameni care merită acest premiu sunt cei care își sacrifică viața pentru pace.

„Apreciez, bineînțeles. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră, că apreciază curajul și reziliența noastră, dar sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu. Azi m-am uitat la ucrainenii care au revenit acasă din Rusia și aceștia sunt oamenii care merită premiul păcii”, a precizat președinta.

Maia Sandu a adăugat că aceștia sunt cei care fac sacrificii reale pentru liniște și securitate în regiune:

„Oamenii care își sacrifică viața pentru pace, pentru că ei vor să readucă pacea în țara lor, în satele lor, în orașele lor și pe continentul nostru. Ăștia sunt oamenii care merită cel mai mult să fie. În primul rând merită pace și sperăm să o aibă cât mai curând”.

Maia Sandu a fost propusă săptămâna pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Anunțul a fost făcut de către un deputat din Parlamentul Norvegiei, care crede că șefa statului merită titlul de candidat pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova.

Acesta mai spune că lidera de la Chișinău „s-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”.

În fiecare an, sute de candidaturi sunt înaintate pentru a fi nominalizate la această categorie. În 2025, de exemplu, Institutul Nobel a înregistrat 338 de candidați. Cel mai mare număr a fost înaintat în 2016, când au fost 376 de candidați, potrivit TV8.