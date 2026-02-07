„Comanda trupelor este paralizată”. Panică în armata rusă după problemele Starlink. Propagandistul Soloviov cere detonarea unor arme nucleare în spațiu pentru a distruge sateliții lui Musk

Armata rusă se confruntă cu dificultăți majore de coordonare în Ucraina după ce compania SpaceX a intensificat măsurile împotriva utilizării neautorizate a sistemului de comunicații prin satelit Starlink. Presa internațională scrie că decizia ar avea efecte directe asupra controlului dronelor și asupra legăturilor dintre unități.

După aproape trei ani în care accesul Rusiei la tehnologie ar fi fost tolerat indirect, Elon Musk pare să fi schimbat strategia. SpaceX a anunțat că acțiunile sale pentru a opri utilizarea „neautorizată” a Starlink „par să funcționeze”, după discuții cu Ministerul ucrainean al Apărării și, potrivit relatărilor, pe fondul presiunilor venite din partea Washingtonului, scrie publicația Bild.de.

Oficial, Starlink nu a fost niciodată disponibil în Rusia, însă terminale ar fi ajuns în dotarea armatei prin canale obscure. Din 2024, sistemul ar fi fost folosit pe scară largă pe front, atât pentru comunicații greu de interceptat, cât și pentru ghidarea în timp real a dronelor către ținte.

Una dintre măsurile tehnice invocate ar fi limitarea vitezei la care sistemul funcționează la aproximativ 90 km/h. Odată depășit acest prag, conexiunea se oprește — ceea ce ar face dronele rapide, mai ales în faza finală a atacului, dificil sau chiar imposibil de controlat.

Marți, armata ucraineană a anunțat o nouă regulă: „Pentru a ne asigura că terminalul dumneavoastră Starlink continuă să funcționeze în Ucraina, toate terminalele trebuie verificate și înregistrate.” Măsura este interpretată drept o lovitură directă pentru rețeaua utilizată ilegal de forțele ruse.

Nemulțumirea este vizibilă în mediile militare ruse. Un canal de Telegram asociat trupelor aeropurtate a transmis: „La noi se aud doar înjurături. Comanda trupelor este paralizată. Sistemul de control pentru dronele de recunoaștere și corectarea focului de artilerie se prăbușește, iar legătura cu unitățile a dispărut.”

Reacțiile au devenit și mai dure în spațiul public. Propagandistul rus Vladimir Soloviov a declarat la televiziunea de stat: „Trebuie să detonăm arme nucleare în spațiu și să distrugem sateliții lui Musk.”

De partea cealaltă, oficialii ucraineni vorbesc despre efecte deja vizibile pe front. Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, a afirmat că structurile de comandă ale forțelor ruse „s-au prăbușit”, iar în unele zone operațiunile ofensive au fost oprite din cauza perturbării comunicațiilor.