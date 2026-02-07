Militarii Armatei Naționale intervin în Chișinău și Bălți pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele critice

Militarii Armatei Naționale vor interveni, pe parcursul zilei de sâmbătă, în municipiile Chișinău și Bălți pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele critice. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul poleiului și ghețușului înregistrat în localitățile țării.

Potrivit oficialului, armata va sprijini degivrarea trotuarelor, iar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) va pune la dispoziție nisip și material antiderapant.

„Chișinăul se confruntă cu lapoviță și polei, iar în alte localități din Republica Moldova situația este similară. Știu cât de greu este să ieși din casă și să te temi, la fiecare pas, că poți aluneca. Vreau să știți că suntem aproape și acționăm cu toată seriozitatea pe care o impune această situație. Am luat decizia și am solicitat Armatei să intervină mâine, de la prima oră, pe teren, în Chișinău. Armata va sprijini degivrarea trotuarelor, iar MIDR va pune la dispoziție nisip și material antiderapant. În alte localități, vom interveni la solicitare și, în caz de necesitate, vom mobiliza și alte servicii publice. Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță”, a specificat Alexandru Munteanu.

Prim-ministrul a menționat că acțiunile sunt coordonate cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția, carabinierii, echipele „Fulger” și „Scorpion”, astfel încât intervențiile să fie rapide și vizibile acolo unde este cea mai mare nevoie.

„Avem pregătite aproximativ 40 de tone de material antiderapant, care la ora 07:00 vor fi preluate pentru repartizare, iar lucrările vizează cu prioritate accesul către spitale, intrările la pasajele subterane, zonele din preajma bisericilor și alte locuri cu circulație intensă. Intervenim atât în Chișinău, cât și la Bălți, pentru a sprijini serviciile municipale în depășirea acestei situații dificile”, a afirmat Alexandru Munteanu.

În contextul condițiilor meteo complicate, șeful Executivului a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să respecte recomandările autorităților.

„Vă rog să aveți grijă de voi și de cei din jur. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru solidaritate și pentru grija față de comunitatea noastră. Totodată, adresez sincere mulțumiri polițiștilor, pompierilor și salvatorilor, drumarilor, militarilor, energeticienilor și personalului medical, precum și tuturor echipelor implicate în activitățile de deszăpezire și intervenție din întreaga țară”, a punctat Alexandru Munteanu.

Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Codul Galben de polei și ghețuș rămâne în vigoare până la 9 februarie, ora 20:00, iar condițiile meteo pot continua să afecteze circulația rutieră. În acest context, autoritățile solicită cetățenilor să evite deplasările neesențiale, să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile polițiștilor și ale autorităților din teren.

În caz de urgență, persoanele sunt îndemnate să apeleze Serviciul 112.