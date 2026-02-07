Situație critică din cauza poleiului: Armata intră în acțiune în Chișinău și Bălți

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că Armata va interveni, începând de mâine dimineață, în municipiul Chișinău, pentru curățarea trotuarelor de gheață și polei, în contextul condițiilor meteo dificile care afectează capitala și alte localități din Republica Moldova.

Șeful Executivului a declarat că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va asigura nisip și material antiderapant, iar în alte localități intervențiile vor avea loc la solicitare. În caz de necesitate, vor fi mobilizate și alte servicii publice, obiectivul principal fiind ca cetățenii să se poată deplasa în siguranță.

Totodată, autoritățile sunt în coordonare cu carabinierii, echipele „Fulger” și „Scorpion”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția, astfel încât intervențiile să fie rapide și eficiente în zonele cu risc sporit.

În acest sens, aproximativ 40 de tone de material antiderapant vor fi preluate la ora 07:00 pentru repartizare.

Lucrările vor viza cu prioritate accesul către spitale, intrările la pasajele subterane, zonele din preajma bisericilor și alte locuri cu circulație intensă. Intervențiile vor avea loc atât în municipiul Chișinău, cât și în municipiul Bălți, pentru a sprijini serviciile municipale în depășirea situației create de polei.

Prim-ministrul a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să aibă grijă de cei din jur, mulțumind totodată polițiștilor, pompierilor și salvatorilor, drumarilor, militarilor, energeticienilor, personalului medical, precum și tuturor echipelor implicate în activitățile de intervenție din întreaga țară.