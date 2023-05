Comandantul rus pe care ucrainenii ar face bine să nu-l lichideze: ”E lipsit de imaginație și ineficient încă de la începutul războiului”

Generalul australian Mick Ryan, reputat strateg militar și analist de război, evaluează activitatea omologului rus Valeri Gherasimov, comandant operațional pentru invazia planificată de Kremlin în Ucraina.

Ryan scrie în debutul analizei despre faptul că planificarea lichidării unui comandant din tabăra adversă este o strategie comună într-un război, având efecte practice vizibile. Cel mai important ar fi cel legat de încetinirea sau chiar blocarea operațiunilor din teren.

Cu toate acestea, expertul australian le recomandă ucrainenilor să nu încerce lichidarea unui anume comandant rus, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al Rusiei și strategul însărcinat cu plănuirea campaniei militare de invadare a Ucrainei.

”Acest ofițer superior rus a fost lipsit de imaginație și ineficient de la începutul războiului, atât de mult încât uneori pare de partea adversarilor”, scrie Mick Ryan, într-o analiză publicată online.

4/ But, for their coming offensive, the Ukrainians may avoid targeting one Russian commander in particular. This specific senior Russian officer has been ineffective since the beginning of the war. https://t.co/LGyyQz7Vwu

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 9, 2023