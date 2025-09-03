Comisar european: Muntenegru și Albania, următoarele membre ale UE

Muntenegru ar putea deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii Europene în anul 2028, dacă în anul viitor va fi încheiată partea tehnică de negocieri. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în Slovenia, la Forumul Strategic Bled.

În cadrul unui panel de discuții, alături de prim-miniștrii Sloveniei, Croației, Muntenegrului și Albaniei, comisara Kos a subliniat că expansiunea blocului comunitar este o prioritate a Comisiei Europene. În context, demnitarul european a anunțat că UE va mai deschide, până la sfârșitul acestui an, două clustere de negocieri cu Albania, care ar putea adera în anul 2029, după Muntenegru.

„În următorii ani trebuie să pregătim Uniunea pentru extindere, prin reforme, ajustări bugetare și guvernare consolidată”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, prezent și el la forumul din Slovenia.

Costa a menționat că UE nu este „club închis”, iar căile de aderare pentru țările din Balcanii de Vest, precum și ale Republicii Moldova și Ucrainei nu sunt doar promisiuni. „Sunt priorități. Aceste țări se află în inima Europei și fac parte din viitorul Europei”, a conchis șeful Consiliului European.

Moldova și Ucraina au deschis negocierile de aderare în luna iunie a anului trecut. Săptămâna trecută, Marta Kos, a declarat că UE ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Moldova în acest an.