Renato Usatîi: “Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova!”

Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma o coaliție cu PAS. Usatîi a anunțat că Partidul Nostru va semna un Contract de asumare publică cu fiecare cetățean al Republicii Moldova și a prezentat documentul respectiv.

„Tovarăși-concurenți, m-am săturat ca prin bloggerii voștri de doi bani, troli, unii deputați și alți nemernici să încercați mereu să lipiți Partidul Nostru de cineva. Spre deosebire de voi, adunați cu forța laolaltă, noi suntem o formațiune politică independentă. Și nu am trădat pe nimeni, spre deosebire de voi. Toți sunteți comuniști care și-au trădat partidul, oamenii, pe Vladimir Voronin. De aceea, despre patriotism și lupta cu regimurile voi nu aveți dreptul să vorbiți. Până ieri vă distrugeați între voi și vă acuzați de corupție, iar azi jucați teatru de dragoste și unitate. Nu e o alianță, e spectacolul «Чужая свадьба» sub presiune!”, a declarat Usatîi.

Adresându-se direct Irinei Vlah, reprezentanții formațiunii căreia au fost supuși perchezițiilor, Usatîi a spus:

„Irina Fiodorovna, știți foarte bine că partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri. Vor să scape de dvs. – sunteți singurul lider tânăr din acest bloc. Astăzi la dvs. au avut loc percheziții; îmi pare rău, am trecut prin asta, condamn orice represiune împotriva oricărui adversar politic. Dar până să vă excludă – aveți o singură ieșire: să nu așteptați ca Maia Sandu, de comun acord cu colegii dvs., să decidă în locul dvs., ci să ieșiți din bloc și să le spuneți oamenilor: îi îndemn pe toți să voteze pentru Partidul Nostru.”

El a numit conferința de presă de astăzi a blocului „un spectacol”, menționând că, în realitate, reprezentanții acestuia nu acționează independent, ci sub presiune externă:

„Mi-ați propus să semnez un document prin care Partidul Nostru, dar și „Alternativa”, să se oblige să nu facă niciodată o coaliție cu PAS. Voi puteți semna cu „Alternativa” – și ei sunt foști comuniști, cu excepția lui Stoianoglo, venit din greșeală de la democrați. Spre deosebire de voi, Partidul Nostru a spus demult și clar: nu va face coaliție cu PAS – cu proști și incompetenții nu facem coaliții. Nici cu așa-numiții pro-europeni, nici cu «russkii mir». Dar vouă v-a trebuit acest spectacol. Nu voi decideți dacă faceți sau nu o coaliție – pentru voi decid alții. Cu majoritatea dintre voi nu are rost să vorbesc – trebuie de discutat cu stăpânii voștri. Acesta nu e un pact, e «Чужая свадьба», iar eu nu vreau să fiu lăturaș la această nuntă”, a subliniat Renato Usatîi.

El a precizat că singura alianță pe care o va semna el și Partidul Nostru este alianța cu poporul.

„Nimeni nu mă poate obliga să fac coaliție cu rușii, americanii sau cu Sfântul Duh, ca să fiu controlat de la Moscova, Bruxelles, Washington sau de oriunde altundeva… Singura alianță pe care o vom încheia este cu cetățenii Republicii Moldova. Vom construi Europa acasă, nu cu lozinci, ci cu fapte – drumuri bune, spitale decente, justiție dreaptă”, a conchis liderul Partidului Nostru, adăugând că următorul guvern va fi format de Partidul Nostru – „nu pentru noi, ci pentru țară” și a invitat la negocieri toate partidele, inclusiv extraparlamentare, care doresc să muncească pentru binele Moldovei.