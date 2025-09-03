Valeriu Munteanu: Guvernul României, complice la distrugerea Deltei Dunării prin tăcerea pe subiectul dragărilor de pe Canalul Bîstroe

Valeriu Munteanu, fost ministru al Mediului în Republica Moldova și actual deputat în Parlamentul României, a lansat atacuri la adresa Ucrainei pe tema dragării canalului Bîstroe din Delta Dunării, România.

Ce spune Valeriu Munteanu, preşedinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova:

În calitate de deputat AUR și membru al Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic, denunț tăcerea vinovată a Ministerului Mediului și a Guvernului României în fața colapsului ecologic care lovește Delta Dunării.

În ultimele luni, nivelul apei în Delta Dunării a scăzut dramatic, numeroase canale și lacuri au secat sau au devenit impracticabile, iar pescarii și localnicii vorbesc de o situație fără precedent. Cauza principală este modificarea cursurilor de apă prin dragările masive efectuate de partea ucraineană pe Canalul Bîstroe și pe brațul Chilia, care au schimbat echilibrul hidrologic și au afectat grav întregul ecosistem.

Nu mai putem vorbi de fenomene naturale obișnuite, ci de un dezastru ecologic provocat deliberat. Ucraina își adâncește canalele pentru a obține avantaje economice și de transport, în timp ce România plătește prețul: Delta Dunării, patrimoniu UNESCO și rezervație a biosferei, este sufocată și distrusă sub ochii noștri. Iar Ministerul Mediului tace, Guvernul României tace, iar Bruxelles-ul se face că nu vede. Această tăcere nu este altceva decât complicitate și trădare a interesului național.

Situația este confirmată de rapoarte de presă și de mărturii ale foștilor guvernatori ai ARBDD: nivelul apelor a coborât atât de mult încât lacurile și canalele interne au rămas fără apă, flora și fauna au fost distruse, iar comunitățile locale se confruntă cu pierderi economice și sociale majore.

În aceste condiții, AUR solicită:

• implicarea de urgență a Parlamentului, prin comisiile permanente de specialitate, pentru a stabili responsabilitatea Guvernului și a Ministerului Mediului în ascunderea realității și protejarea intereselor străine;

• sesizarea organismelor internaționale de mediu și a UNESCO, pentru stoparea dragărilor ilegale;

• elaborarea unui plan de salvare a Deltei de către specialiști independenți, cu măsuri concrete pentru refacerea echilibrului hidrologic.

România este pe cale să piardă Delta Dunării din cauza nepăsării propriilor conducători și a presiunilor externe. Dacă azi acceptăm distrugerea Bîstroe, mâine nu vom mai avea Delta. Vom folosi toate instrumentele parlamentare și civice pentru a apăra acest tezaur unic și pentru a demasca complicitatea rușinoasă a Guvernului României.