China a organizat cea mai mare paradă militară din istoria sa

China a organizat o paradă militară impresionantă pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și victoria asupra Japoniei, condusă de președintele Xi Jinping și la care au participat ca invitați Vladimir Putin și Kim Jong-Un.

În cadrul ceremoniei, Xi Jinping a evidențiat contribuția veteranilor chinezi și a subliniat importanța prevenirii viitoarelor conflicte, declarând că ”China este puternică și pregătită să își asume un rol de lider în lume”.

Parada, cu o durată de aproximativ 90 de minute, a inclus defilări de militari, prezentarea rachetelor, avioanelor de vânătoare și echipamentelor militare, unele expuse public pentru prima dată.

Prezența lui Putin și Kim Jong-Un are și o valoare strategică și simbolică, reflectând apropierea politicii și economiei Rusiei de Asia și consolidarea relațiilor Rusia-China, precum și întărirea legăturilor cu Coreea de Nord, după o absență de 66 de ani a Phenianului de la astfel de ceremonii chineze.

Evenimentul a fost însoțit de anunțuri privind acorduri energetice majore între Rusia și China, consolidând alianțele geopolitice în regiune.