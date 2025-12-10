Comisia ”ascunde” evaluarea Procurorului General interimar

Comisia de evaluare a procurorilor a venit cu o precizare privind audierea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, audierile programate pentru 10 decembrie ”se vor desfășura într-un format parțial închis, în conformitate cu procedurile legale aplicabile”.

Alexandru Machidon a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru funcția de Procuror General, obținând nota finală 8,86. Totuși, Maia Sandu nu a semnat decretul de numire, deoarece Machidon trebuie să treacă și evaluarea externă a integrității etice și financiare. Până la finalizarea acestei evaluări, el continuă să exercite interimatul funcției de procuror general.