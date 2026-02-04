Comisia de la Veneția analizează la Chișinău legislația privind corupția electorală

O delegație de raportori ai Comisia de la Veneția se află în Republica Moldova pentru a evalua modificările legislative adoptate în domeniul combaterii corupției electorale. Vizita are loc în contextul pregătirii unui aviz oficial asupra noilor reglementări.

Raportorii discută cu autorități din mai multe instituții-cheie implicate în procesul electoral și în aplicarea legii.

Programul include întrevederi la Parlamentul Republicii Moldova, unde este planificată o discuție cu președintele legislativului, Igor Grosu, precum și cu reprezentanți ai majorității parlamentare și ai opoziției.

De asemenea, delegația are întâlniri la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Pe agendă figurează și discuții cu instituții care au atribuții directe în prevenirea și investigarea corupției electorale: Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală a Republicii Moldova și procuraturile specializate, Centrul Național Anticorupție, precum și Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Totodată, raportorii se vor întâlni cu membri ai Curtea Constituțională a Republicii Moldova, ai Consiliul Superior al Magistraturii, ai Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova și ai instanțelor de apel din regiunile Centru, Nord și Sud.

Modificările legislative analizate au fost adoptate în aprilie 2025 și vizează înăsprirea sancțiunilor pentru corupția electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice. Noile prevederi mai stabilesc sancțiuni pentru implicarea organizațiilor necomerciale și a reprezentanților cultelor religioase în agitația electorală, inclusiv în lăcașele de cult, precum și măsuri legate de prevenirea și combaterea activităților extremiste.

Au fost introduse și ajustări la Codul de procedură penală, menite să permită examinarea cu prioritate a cauzelor ce țin de infracțiunile de corupție electorală.