SUA oferă R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității

Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski.

Potrivit diplomatului, Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în National Security and Department of State Appropriations Act, lege adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump.

Vlad Kulminski a subliniat că această decizie reflectă nivelul ridicat de încredere dintre Chișinău și Washington și maturitatea cooperării bilaterale în domeniul securității.

„Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid. Casa Albă și Congresul demonstrează un angajament clar pentru întărirea capacităților noastre și pentru prevenirea riscurilor într-un context regional dificil.

Pentru Moldova, acest sprijin confirmă un lucru esențial: investiția în pace, stabilitate și capacitate de apărare este recunoscută și susținută de partenerii noștri strategici. Continuăm pe această direcție, cu responsabilitate și focus pe siguranța cetățenilor”, a menționat ambasadorul.

Fondurile vor fi utilizate pentru securitatea energetică, securitatea cibernetică, creșterea rezilienței și alte domenii conexe securității naționale.