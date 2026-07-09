Dosarul verișoara

După izbucnirea scandalului de corupție soldat cu prăbușirea Guvernului Munteanu, presa puterii Maia / PAS și așa-zisa societate civilă de la Est de Prut vor să evite / deturneze / îngroape o serie de aspecte esențiale care țin chiar de miezul problemei.

În primul rând, se urmărește îngroparea răspunsurilor de interes public la următoarele întrebări cât se poate de legitime: A solicitat Maia Sandu personal ca verișoara ei să fie angajată la Moldatsa pe un căcălău de bani publici? Dacă nu a solicitat Maia, și nici nu a știut nimic, cine din PAS sau din sistemul public girat de PAS a solicitat asta?

Vedeți voi, în România din dreapta Prutului (adică în UE și în NATO), Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în speța angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Apoi a dispărut definitiv din viața publică. Și Dragnea nu era președintele României, și nici angajatele alea nu primeau 6000 de euro per lună. Dincolo de faptul că nu-i erau verișoare. Și toată presa pro-europeană și toată societatea civilă de pe ambele maluri de Prut au aplaudat la unison când a fost condamnat Dragnea. Trăiască lupta anti-corupție! Păi, să trăiască, dar să trăiască peste tot. Fiindcă nu există corupți răi și corupți buni. Și nici corupție fără corupți.

Maia Sandu e pasibilă de dosar penal. Și de pușcărie.

Acum, referitor la prima întrebare – A solicitat Maia Sandu personal ca verișoara ei să fie angajată la Moldatsa? – a se observa că prima și cea mai tranșantă narațiune a Administrației Prezidențiale și a propagandei aferente PAS a fost și rămâne insistența că Maia nu a știut nimic-nimic despre această situație (deși nimeni și nimic NU poate demonstra că nu știa). Sunt obligați să susțină asta, altminteri i-ar mătura un taifun. E evident și de pe Lună că, dacă ei n-ar impune obsesiv narațiunea asta, ar însemna că Maia Sandu e pasibilă de dosar penal. Și de pușcărie. E motivul pentru care nimeni nu documentează pe mai departe jurnalistic sau penal aceste fapte de corupție. Oare asta înseamnă UE și stat de drept?

Slăbiciunea acelora care susțin (în lipsa oricăror dovezi de necontestat) că Maia nu a știut nimic-nimic provine din evidențe de bun-simț elementar: e vorba despre verișoara ei, nu a altcuiva / familia ei e beneficiara, nu familia altcuiva / în trecut și-a mai angajat o verișoară pe bani publici, deci există antecedente. Da, da, aceeași Maia care a promis integritate și alte chestii.

Un jurnalist / analist real și obiectiv nu poate ignora nici întrebările de interes public vizând fapte de corupție, și nici aspectele ce țin de întreaga problematică. Restul e propagandă și zombare.

Dar haideți să presupunem că Maia nu a știut nimic și că altcineva i-a angajat verișoara pe un căcălău de bani publici în cea mai săracă zonă a Europei. Ok. Așa ajungem la următoarea întrebare la fel de legitimă – dacă nu a solicitat Maia să-i fie angajată verișoara la Moldatsa, cine din PAS sau din sistemul public girat de PAS a solicitat asta? Întreb pentru niște amici procurori anti-corupție. Cel care a solicitat asta e pasibil de dosar penal și de câțiva ani de pușcărie cu executare.

Ce credeți voi că susține o parte din propaganda Maia / PAS? Anume că Maia nu a știut nimic-nimic despre angajarea verișoarei ei și că această angajare ar fi fost posibilă numai pentru că cineva (nu ni se spune niciodată cine) ar fi vrut ”să se pună bine cu doamna președintă”. Carevasăzică, s-a întâlnit hoțul cu prostul, este? Păi cum vine asta, că cineva a vrut ”să se pună bine cu doamna președintă”, dar doamna președintă nu a știut nimic-nimic, în condițiile în care, atunci când vrei să te pui bine cu cineva, îl anunți sau faci de așa natură ca acel cineva să știe că tu i-ai făcut un bine, un favor. Mai precis, că i-ai angajat verișoara. Că cineva (cine anume?) ar fi vrut ”să se pună bine” cu Maia nu face deloc casă bună cu neștiința totală a Maiei. E ilogic.

Evident că acel altcineva care ar fi făcut solictarea nu o să apară niciodată. Poate pentru că nu există? Cine ar accepta să se sacrifice și pentru ce? Că pentru cine, știm. Evident că în justiția nereformată de la Est de Prut nu va exista Dosarul verișoara. Sau nu încă. Evident că presa tace, fiind dependentă de granturi și fonduri decise de Maia și PAS. Evident că nimeni nu va documenta și nu va cerceta cu seriozitate aceste fapte de corupție. Ele sunt imputabile mereu altora, nu idolilor cu galerie proprie.

Răzvan Gheorghe