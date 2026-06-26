Concediul de maternitate și cel paternal vor fi recunoscute la calcularea pensiei

Indemnizațiile de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament.

Proiectul de lege mai vizează introducerea în Codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare.

Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere.

„Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale”. au precizat autoritățile.

De asemenea, proiectul de lege reglementează o serie de garanții specifice, inclusiv în ceea ce privește munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la patru ani sau copii cu dizabilități.

Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, aceasta fiind extinsă în cazul nașterilor complicate sau multiple. De asemenea, concediul paternal se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice.

Proiectul de modificare a Codului muncii a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul ratificării de Parlament, în ședința plenară de astăzi, a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 156 privind oportunități egale și egalitatea de tratament a lucrătorilor bărbați și femei: lucrători cu responsabilități familiale, adoptată la Geneva la 3 iunie 1981. Scopul documentului este de a asigura integrarea efectivă în câmpul muncii a persoanelor cu responsabilități familiale, prin promovarea egalității de șanse şi de tratament, precum şi prin eliminarea discriminării pe criterii de responsabilități familiale. Astfel, lucrătorii vor putea să își îndeplinească responsabilitățile familiale fără a-și compromite activitatea profesională.