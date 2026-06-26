„Nu am știut nimic.” Maia Sandu, despre angajarea verișoarei la MoldATSA, cu 120 mii lei lunar: Că ruda mea a primit bani nemeritați nu e vina mea

Președinta Maia Sandu susține că nu a știut nimic despre faptul că verișoara sa, Anastasia Taburceanu, a fost angajată în calitate de comunicator la MoldATSA, cu un câștig de aproximativ 120 mii lei lunar. „Nu am nicio legătură cu angajarea, nu am recomandat, nu am fost informată, nici consultată. După mine e amoral să iei bani nemeritați și trebuie întorși, dar faptul că ruda mea a primit bani pe care nu i-a meritat nu e vina mea”, a declarat Maia Sandu la emisiunea În profunzime de al Protv.

„S-a scris că verișoara dvs, angajată în calitate de comunicator la MoldATSA, stabilită în afara RM, cu câteva comunicate de presă, avea venitul lunar de 120 de mii de lei. Dvs când și cum ați aflat despre asta?”

„Nu am nicio legătură cu angajarea, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nici consultată. Am aflat în aceste zile, că a fost angajată fără concurs și e clar că nu a putut livra un comunicator pentru suma de 120 mii, așa cum nu îmi pot imagina ce a putut livra un șofer care a primit 60 mii. Singurii oameni care pot primi așa salarii trebuie să fie controlorii”.

„După mine e amoral să iei bani nemeritați și trebuie întorși, nu e treaba mea, ci a APP și a instituției. În cel mai rău caz, dacă nu pot fi întorși, trebuie donați la o cassă de copii, de bătrâni. Că ruda mea a primit bani pe care nu i-a meritat nu e vina mea. Nu am discutat cu ea, am cerut în scris o confirmare că a fost angajată fără concurs și am primit-o. Din punct de vedere legal, probabil responsabil e șeful întreprinderii, care a oferit asemenea salarii. Instituțiile să se clarifice dacă plata a fost legală sau nu”, a conchis șefa statului.