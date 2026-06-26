Moscova l-a convocat pe ambasadorul R. Moldova și a transmis o notă de protest

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, căruia i-a exprimat un protest și i-a înmânat o notă verbală în legătură cu ceea ce Moscova califică drept „încălcarea gravă” de către partea moldoveană a Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961.

Potrivit MAE rus, protestul are legătură cu incidentul din 25 iunie de pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde, potrivit Moscovei, curierii diplomatici ai Ministerului rus de Externe ar fi fost reținuți timp de mai multe ore și li s-ar fi cerut verificarea corespondenței diplomatice și predarea „voluntară” a telefoanelor mobile. De asemenea, partea rusă susține că diplomaților Ambasadei Rusiei în Republica Moldova li s-a refuzat accesul în zona de regim a aeroportului pentru a acorda asistență consulară.

Ministerul rus afirmă că, în consecință, curierii diplomatici nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în Federația Rusă.

În reacție, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova respinge acuzațiile formulate de partea rusă.

„Ministerul Afacerilor Externe respinge declarațiile nefondate ale Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Afirmațiile potrivit cărora autoritățile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internațional sunt false. Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. De asemenea, curierii diplomatici nu au fost reținuți.

Autoritățile Republicii Moldova au acționat în deplină conformitate cu obligațiile internaționale și cu legislația națională.

Regretăm că partea rusă invocă, din nou, în mod selectiv normele dreptului internațional”, se arată în comunicatul MAE.