Cum a ajuns soțul verișoarei Maiei Sandu șef la ZAL „Expo-Business-Chișinău”, după un schimb suspect de firme cu un traficant de arme aflat sub sancțiuni

Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” este condusă de mai bine de doi ani de Constantin Batin, soțul Tatianei Batin, șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și verișoară a președintei Maia Sandu. Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit la conducerea întreprinderii de stat, Constantin Batin a făcut schimb de companii cu un om de afaceri leton, Marks Blats. În momentul tranzacției, Blats se afla sub sancțiunile Statelor Unite, ca parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Ulterior, acesta a ajuns și sub sancțiunile UE, ale Marii Britanii, Letoniei și Ucrainei, pentru aceleași acuzații.

Constantin Batin a ajuns șef al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” la începutul lui 2024. Potrivit unui răspuns de la Ministerul Economiei, bărbatul ar fi participat la un concurs pentru funcția de director, câștigat din a doua încercare. La prima încercare, singurul contracandidat i-a fost chiar fostul șef interimar al Zonei Libere – Grigore Grădinaru. Niciunul dintre ei nu a acumulat însă punctajul necesar. Reporterului Cutia Neagră Plus, Batin i-a spus că acel concurs a fost anulat, fără să i se comunice motivele.

„Eu am participat la concurs şi a fost anulat. Eu am vrut să-l contestez, dar mi-au spus să particip încă o dată, dacă doresc”, a precizat Batin.

Constantin Batin a reușit să acumuleze punctajul care să-l propulseze în funcția de director al ZAL două luni mai târziu. De această dată, l-a avut contracandidat pe Igor Iastremschii, un alt membru PAS.

„În rezultatul evaluării dosarelor candidaților la concurs, dl Constantin Batin a acumulat 8,75 puncte, iar dl Igor Iastremschi a acumulat 5,50 puncte”, ne-a transmis Ministerul Economiei.

În 2025, Constantin Batin a ridicat de la „Expo-Business-Chișinău” peste 630 de mii de lei. Asta ar însemna aproximativ 50 de mii de lei pe lună. Soția lui, Tatiana Batin verișoara președintei Maia Sandu, membră a PAS-ului și angajată a Parlamentului a încasat anul trecut din salarii, compensații și diurne de la Parlament peste 548 de mii de lei.

Afacerile cu businessmanul sub sancțiuni internaționale

Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit la conducerea ZAL, Constantin Batin a făcut schimb de companii cu un om de afaceri leton de origine israeliană, Marks Blats. În momentul tranzacției, Blats se afla deja sub sancțiunile Statelor Unite, fiind acuzat de autoritățile americane că a făcut parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina.

Batin i-a transmis lui Blats compania Berlagr SRL. Firma a fost înființată în 2007 de tatăl lui Constantin Batin și era înregistrată în apartamentul familiei din orașul Ialoveni. În singurul raport financiar pe care l-am indentificat, pentru anul 2023, compania indica faptul că activa în domeniul textil, avea 13 angajați, vânzări de peste 4 milioane de lei, înregistrând un profit net la final de an de puțin peste 100 de mii de lei.

Istoricul companiei arată însă că Blats a avut legături mai vechi cu firma lui Batin. În ianuarie 2022, Blats preluase compania de la Batin și chiar o administra, apoi i-a întors-o.

În schimbul Berlagr SRL, tipul aflat sub sancțiuni internaționale i-a cedat lui Batin firma Ecotech Group. Compania a fost înființată în 2020 și se ocupă cu tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase. În 2024, compania a avut venituri de aproape 16 mii de lei. Batin ne-a dezvăluit că a înființat această companie chiar la solicitarea omului de afaceri leton. Istoricul companiei confirmă că Ecotech Group a fost fondată de Batin în octombrie 2020 și peste două luni i-a transmis-o lui Blats. Iar în 2024, Batin a preluat-o din nou.

„Eu activam pe aceste companii și am închis activitatea. Eu am activat pe companiile date și aveam fabrici de cusut. Eu am sistat activitatea în producere, din cauza lipsei de lucrători și altele. Acest om voia să facă afaceri în Moldova. Lui îi trebuia o entitate economică să o deschidă. Eu i-am vândut entitatea mea economică, care deja nu mai lucra. Eu i-am dat pachetul de documente cu firma. Am scos-o de pe mine și am trecut-o pe el. Și compania mea, înainte avea rulaje, pentru el era bine ca istorie, să fie companii veche cu rulaje. El a făcut același lucru cu cealaltă companie când au apărut probleme în media, etc. Mi-a dat compania lui, fiindcă eu am vrut să mă ocup. El planifica să se ocupe cu stații de epurare. M-am gândit eu să mă ocup cu așa ceva și am luat eu entitatea ceea. Transferul de firme a fost făcut în aceeași zi, la același notar. Ulterior, eu m-am angajat la ZEL și n-am avut nevoie. N-am pornit niciun business”, a explicat Batin tranzacțiile cu Blats.

Echipamente militare pentru armata rusă

În momentul când Batin a făcut ultimele tranzacții cu Blats ce vizau cele două companii, omul de afaceri leton se afla de aproape un an pe o listă de persoane sancționate de SUA. Potrivit Trezoreriei de Stat a SUA, Marks Blats, alături de alte 9 persoane și 12 companii, au format o rețea care a furnizat armatei ruse dispozitive de înaltă tehnologie după începerea invaziei pe scară largă din Ucraina. Rețeaua era condusă de traficantul de arme ruso-cipriot Igor Zimenkov, implicat în numeroase tranzacții de vânzare de echipamente de securitate cibernetică și armament. Marks Blats este considerat o figură cheie în rețeaua lui Zimenkov. Între timp, Marks Blats a ajuns și pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Marii Britanii, Elveției, Ucrainei și Letoniei, fiind vizat pentru rolul său în facilitarea transferului de componente occidentale către companii rusești implicate în producerea de echipamente militare.

Constantin Batin a spus că nu știa despre faptul că acesta se afla pe lista de sancțiuni, dar nici nu ar conta pentru el această informație.

Alături de cetățeanul leton, sub sancțiuni au mai intrat compania israeliană Texel F.C.G. Technology 2100 Limited, a cărui director general era Blats și firma letonă Elektrooptika, deținută de aceasta. Într-o investigație din 2021, belsat.eu scrie că Elektrooptika este una dintre proprietarele companiei belaruse “BSVT – Novîe Technologhii”, care se ocupă cu exportul internațional de arme. Printre fondatorii companiei belaruse se mai numără compania de stat „Belspetsvneshtechnika” și Sohra Overseas, deținută de oligarhul belarus Alexandr Zaițev. Zaițev este unul dintre apropiații lui Victor Lukașenko, fiul cel mai mare al președintelui belarus, iar până în 2021 a fost membru al Consiliului de securitate din Belarus.

Sincronizare suspectă între Batin și traficantul de arme

Printr-o coincidență greu de explicat, pe 3 mai 2024, la distanța de doar trei luni după ce au făcut schimb de companii, Blats și Batin au transmis Ecotech Group și Berlarg SRL în posesia aceluiași cetățean israelian Nairner Michael.

„Le-am vândut la un evreu, originar din Moldova, care voia să revină în Moldova să facă el business”, declară Batin.

Actele consultate de Cutia Neagră PLUS arată însă că Nairner Michael administra mai demult companiile conectate la Batin și Blats. Rapoartele financiare depuse de firme în 2023 erau semnate de Michael.

Un nou chilipir pentru șeful de la ZEL

În 2025, directorul ZEL a indicat în declarația de avere că a împrumutat 50 de mii de euro de la directorul rețelei de magazine Linella, Igor Calcii. Cu acești bani ar fi cumpărat o altă companie – Meital Grup SRL. Fostul proprietar al firmei de asemenea este cetățean israelian Shkalim Herzel. Firma desfășoară activități imobiliare și deține licență pentru construcții de clădiri. Potrivit rapoartelor financiare, în 2024, Meital Group nu a avut activitate, dar a declarat că deține bunuri în valoare de aproape 2,5 milioane lei.

În 2025, după ce a fost preluată de Batin, firma a indicat vânzări de 4,9 milioane lei și nu mai deține imobile. În plus, compania indică 2,9 milioane lei în numerar. Profitul net declarat de Meital Grup pentru anul trecut este de aproape 485 mii lei. Pe de altă parte, Batin a indicat în declarația de avere că ar fi încasat dividende de la această companie de peste 1,7 milioane de lei. Potrivit informațiilor din Registrul de comerț, Batin deține astăzi nu doar calitatea de fondator, dar și pe cea de administrator al firmei.

Constantin Batin mai deține o firmă cu o denumire asemănătoare cu cea vândută anterior letonului Marks Blats – Berlagr & Co SRL. În 2024, aceasta nu a avut activitate și era plină de datorii – 1,9 milioane lei. Anul trecut, firma a declarat vânzări de 2,2 milioane lei și un profit net de peste 350 mii lei, dar au crescut și datoriile la 4,4 milioane lei. Cu toate astea, Constantin Batin a indicat în declarația de avere că a încasat dividende de la această companie de peste 100 mii lei.

Cele două verișoare la care se referă Președinția sunt Tatiana Batin și sora sa Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvânt a Nataliei Gavrilița, vizată zilele acestea de un scandal legat de sporurile salariale enorme primite în calitate de comunicatoare a IS Moldatsa.

Un alt verișor de pe mamă al președintei, Mihai Elisei, a fost numit, în august 2022, director interimar al Întreprinderii de Stat pentru Sivicultură din Călărași. Pentru anul trecut, bărbatul declară venituri din această funcție de peste 420 de mii de lei.

Mihai Elisei apare în una din pozele de familie a președintei, postate pe pagina sa personală în campania pentru prezidențiale din 2020. Soția lui Mihai Elisei, Lilia, este consilieră locală la Primăria Călărași și consilieră raională la Călărași.

Fratele lui Mihai, Ion Elisei, este și el consilier raional în Călărași, dar și consilier local în Nișcani, același raion. Ion Elisei a ajuns în 2023 șef la Drumuri Strășeni, o altă societate pe acțiuni deținută de stat. Ion Elisei are un salariu mai modest la Drumuri Strășeni – 230 de mii pentru 2025.

Și Iurie Sandu, un alt verișor al președintei, a ajuns în 2023 șef al Moldelectrica, filiala Nord. Bărbatul declară venituri de peste 667 de mii de lei din această funcție, în 2025. Soția lui Iurie Sandu este angajată de mai mulți ani la RED Nord, cu un salariu de peste 545 de mii de lei. De altfel, salariul de la RED Nord al soției lui Iurie Sandu era de două ori mai mic, în 2023.

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