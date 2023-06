Concursul pentru desemnarea unui judecător la CC din partea CSM – EȘUAT pentru a doua oară

Concursul pentru desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională (CC) din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a eșuat. Niciunul dintre candidații înscriși în concurs nu a reușit să obțină susținerea membrilor CSM, în cadrul ședinței de joi, 22 iunie, relatează Ziarul de Gardă.

Membrii CSM a audiat cinci candidați: judecătorul de la Judecătoria Chișinău Radu Țurcan, avocatul Ilie Rotaru, șefa Direcției cercetare și analiză din cadrul CC Maria Strulea, judecătoarea în demisie și membra Comisiei Pre-Vetting Tatiana Răducan și avocatul Procopie Zaharia. Oleg Potîrniche a solicitat să-i fie examinată candidatura fără să fie prezent, iar membra CSM Ioana Chironeț a propus ca candidatura acestuia să fie respinsă pentru că nu ar întruni cerințele necesare, actele nefiind certificate și semnate.

Teodor Cârnaț, Mihai Corj, Mihail Petrache și Gheorghe Balan au fost excluși din concurs.

„Astăzi am asistat la un eveniment mai puțin plăcut datorită comportamentului unor candidați. Într-adevăr am fost martori de fapt la anumite acuzații, anumite manipulări care au continuat și după părăsirea sălii de ședință de către unii candidați. Intenționat am lăsat acei candidați să se expună, pentru ca toată lumea să aibă ocazia să vadă comportamentul (…). Eu am votat împotriva tuturor din următoarele considerente: după cum am spus și în cadrul ședinței de astăzi, cu părere de rău, după anul 2019, când au început acele apeluri de formare a unei noi Curți Constituționale ca urmare a demisiei pe care le cunoașteți, CSM nu a fost în stare să stabilească condiții clare de participare, să stabilească criterii care să permită alegerea celor mai buni candidați pentru funcția cea mai importantă de ce nu de judecător la CC (…)”, a declarat membrul CSM, Alexandru Postica.

11 candidați au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la CC, potrivit listei incluse la subiectul „Concursul pentru desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională” din agenda ședinței extraordinare a CSP, potrivit sursei citate.

Este vorba despre aceeași listă a candidaților din 2021:

Oleg Potîrniche, specialist coordonator, Agenția Servicii Publice Teodor Cârnaț, profesor universitar, Facultatea de Drept, USM Mihai Corj, avocat, CA „Mihai Corj”, mediator Radu Țurcanu, judecător, Judecătoria Chișinău Ilie Rotaru, avocat Maria Strulea, șefa Direcția cercetare și analiză, Curtea

Constituțională Tatiana Răducanu, judecătoare CSJ, în demisie Procopie Zaharia, avocat Nina Cernat judecătoare Curtea de Apel Chișinău/ membru

CSM Mihail Petrache, jurist coordonator, Institutul de Genetică,

Fiziologie și Protecție a Plantelor Gheorghe Balan, judecător, Judecătoria Chișinău

Menționăm că funcția de judecător la CC a devenit vacantă la 28 ianuarie 2021, după decesul magistratului Eduard Ababei. Concursul pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională (CC) a fost anulat în iunie 2021, din motiv că niciun candidat nu a întrunit condițiile necesare pentru desemnarea în funcția de judecător la CC. Anterior, Gheorghe Balan, candidat la funcția de judecător al CC solicitase CSM amânarea concursului pentru suplinirea funcției vacante la CC, până la luarea unei decizii de către aceasta în privința numirii unor membri ai CSM.

Potrivit legii cu privire la Curtea Constituțională (CC), autoritatea de jurisdicţie constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistratului (CSM).

Președintele Curții Constituționale (CC), Nicolae Roșca și judecătoarea Liuba Șova au fost numiți de Guvern, judecătoarea Domnica Manole și magistratul Vladimir Țurcan – numiți de Parlament, iar judecătorul Serghei Țurcan a fost numit prin hotărârea CSM. Aceștia fac parte din componența CC din 2019.

