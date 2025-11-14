VIDEO: Cantități enorme de droguri, depistate în laboratoare clandestine. Stupefiante de peste 40 de milioane de lei, ridicate

Oamenii legii descoperă noi scheme, prin care se transportă și se comercializează drogurile. De această dată este vorba despre un grup de persoane din mai multe state, printre care și cetățeni ai R. Moldova, pe acest caz fiind reținute 16 persoane în cinci state europene.

Făptașii foloseau laboratoare speciale, prin care dizolvau substanțele interzise, le camuflau, le transportau, apoi le extrăgeau pentru comercializare.

Despre această schemă ne informează procurorii PCCOCS, care au lucrat de comun cu angajații Poliției de Frontieră și alte structuri de stat. Potrivit oamenilor legii, rețeaua era una transnațională și era specializată în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină. Făptașii aveau patru laboratoare clandestine active în Moldova, Polonia și Ungaria.

„În Moldova drogurile erau produse în două laboratoare. Totodată, investigațiile au stabilit funcționarea altor laboratoare în Polonia și în Ungaria.

În cadrul urmăririi penale, autoritățile au documentat punerea în circulație de către grupul criminal a aproximativ 30 kilograme de amfetamină, cu o valoare totală estimată la circa 2,1 milioane euro, echivalentul a aproximativ 42 milioane lei în Moldova.

Având în vedere caracterul complex al schemei infracționale, PCCOCS și Direcția investigare criminalitate transfrontalieră au constituit, în 2023, o echipă comună de investigații cu sprijinul Eurojust și Europol, în cooperare cu autoritățile din Republica Moldova, Cehia, România, Ungaria și Bulgaria. În cadrul operațiunii internaționale „Ice Age”, la 11 noiembrie 2025 au fost reținute 16 persoane: 11 în Cehia, 2 în Ungaria, 2 în Moldova și 1 în Bulgaria”, ne informează reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Toate cele 16 persoane au fost plasate în arest preventiv pentru continuarea investigațiilor.

Potrivit acuzatorilor de stat, printre cei reținuți se află și liderii grupului infracțional: un cetățean ceh și un cetățean al Republicii Moldova, anterior condamnat în Cehia la 10 ani de închisoare pentru trafic de cocaină.

În urma celor 18 percheziții efectuate (12 în Moldova, restul în Cehia, Ungaria și România), au fost ridicate probe esențiale privind producerea și contrabanda cu droguri. În R. Moldova, oamenii legii au ridicat: 5 kg de metamfetamină, 40 kg de pastile cu conținut de efedrină, sute de kilograme de substanțe și precursori chimici necesari producerii metamfetaminei, 70 kg de reziduuri chimice, echipamente specializate, două automobile utilizate pentru transportul drogurilor, dispozitive electronice și numerar.

„Din laboratorul identificat în Ungaria au fost depistate mai multe kilograme de substanțe chimice și metamfetamină deja produsă. În Cehia, polițiștii au confiscat un kilogram de metamfetamină și sume de bani provenite din vânzarea drogurilor.

Investigațiile penale continuă, cu respectarea drepturilor procedurale și a prezumției nevinovăției. Autoritățile vor reveni cu informații actualizate pe măsura avansării urmăririi penale”, ne mai spun procurorii.

Investigațiile penale au fost pornite de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Moldova, în baza informației primite de la Poliția de Frontieră din Moldova. Potrivit datelor, făptașii extrăgeau pseudoefedrina din pastile ce conțin efedrină și o transportau, prin contrabandă, spre România.

„Drogurile erau ascunse în compartimente ale automobilelor, special amenajate, sau camuflate în colete, inclusiv în sticle de vin. Cantitatea transportată într-un mijloc de transport varia între 3 și 8 kilograme, iar astfel de operațiuni de contrabandă erau desfășurate de două ori pe lună”, ne mai spun reprezentanții PCCOCS.

Menționăm, că această operațiune a fost efectuată prin implicarea autorităților statelor membre ale Uniunii Europene și R. Moldova, sub coordonarea Eurojust și Europol.