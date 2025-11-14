Ion Popa, după scandalul cu Acbaș: Brusc, toți bolocanii au descoperit noblețea tăcerii

Primarul de Negureni, Ion Popa, prieten bun cu Emilian Crețu, critică lipsa de reacție din partea unor adepți PAS la scandalul cu deputata partidului de guvernământ Maria Acbaș, firma căreia ar fi primit aproape 20.000 de euro de la persoane interpuse lui Ilan Șor, informație apărută într-un raport SIS din 2023, făcut public recent.

Mesajul lui Popa a aprins discuțiile online, readucând în prim-plan subiectul sensibil al finanțărilor obscure și al diferențelor de tratament în spațiul public.

„Lecții de morală și dublu standard…

Când Nina Cretu a făcut o donație, un gest de susținere pentru persoana alături de care a fost mult timp, s-a umplut internetul de moraliști improvizați…

Toate albotele, toți bolocanii, lungii și alții de genul au sărit în cor, predicând despre etică, valori și decență.

Când Emilian Cretu – Da Sunt Român, a plantat copaci alături de Ion Ceban, aceiași au tratat un gest simplu de implicare ca pe o catastrofă națională.

Dar când doamna Acbaș, deputată PAS, apare într-un raport SIS cu transferuri suspecte de zeci de mii de euro, brusc, toți acești campioni ai „adevărului” au descoperit noblețea tăcerii…

Nicio glumă. Nicio analiză. Nicio indignare…)

Așa funcționează morala pe internet:

Vocală când aduce trafic.

Oarbă când lovește prea aproape.

Să fie oare doar din cauză că pe seama doamnei Acbaș nu poți face vizualizări?”, a scris Ion Popa, pe pagina sa de Facebook.

Postarea a fost distribuită de Emilian Crețu, fratele Ninei Crețu.