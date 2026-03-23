Conferință internațională în Chișinău: Acces restricționat în centrul orașului

Accesul în mai multe zone din centrul capitalei va fi restricționat luni, 23 martie, în contextul desfășurării unei conferințe internaționale de securitate. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău, care precizează că măsura va fi aplicată în intervalul orelor 07:00–18:00.

Potrivit autorităților, restricțiile sunt instituite de poliție pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre, organizată sub egida Platformei Internaționale Crimeea.

Astfel, accesul persoanelor va fi limitat temporar în perimetrul mai multor străzi din centrul Chișinăului, în special în apropierea instituțiilor de stat. Este vorba despre:

– strada București, între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga;

– strada Maria Cebotari, între străzile București și 31 August 1989;

– strada 31 August 1989, între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga;

– strada Nicolae Iorga, între străzile 31 August 1989 și București.

Autoritățile menționează că restricțiile nu se vor aplica manifestărilor social-culturale pentru care au fost depuse, în prealabil, notificări la primărie.

Inspectoratul General al Poliției și subdiviziunile teritoriale vor asigura menținerea ordinii publice și vor informa organizatorii de întruniri despre prevederile dispoziției emise de autoritățile municipale.

Primăria face apel la cetățeni să respecte indicațiile forțelor de ordine și să își planifice din timp deplasările în zonele vizate.