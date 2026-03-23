PAS pregătește o lege prin care primarii aleși prin vot direct să poată fi demiși de Parlament

În proiectul Codului privind funcționarea legislativului, a fost introdus un articol ce prevede că activitatea unui primar sau a unui consiliu local va putea fi suspendată prin decizie de Parlament, dacă se constată încălcarea Constituției și a legislației, precum și dacă administrația locală a pus în pericol „integritatea teritorială, securitatea națională sau ordinea de drept”.

Potrivit documentului, care astăzi va fi supus unor consultări la Parlament, de către Comisia juridică, constatarea circumstanțelor care justifică suspendarea activității autorităților administrației publice locale se decide de instanțele de contencios administrativ.

„Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat sesizează instanțele de contencios administrativ competente și solicită constatarea circumstanțelor care justifică suspendarea activității organelor administrației publice locale. Constatarea circumstanțelor care justifică suspendarea activității organelor administrației publice locale, împreună cu dosarul faptelor admise de autoritățile publice locale, se remite Guvernului, care dispune măsuri pentru înlăturarea încălcărilor, sancționarea vinovaților și sesizează Parlamentul. La propunerea Guvernului, Parlamentul examinează cazul și, decide asupra suspendarii activității organelor administrației publice locale”, se arată în normele incluse în noul proiect.

Ulterior, conform proiectului PAS, Hotărârea Parlamentului privind suspendarea activității organelor administrației publice locale se remite Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor anticipate.