Ce nu înțelege Mariana Rață despre cazul Ludmila Vartic

Mariana Rață se întreabă, pe bună dreptate, cum de Poliția din Hîncești nu a „simțit” tragedia care se cocea la doar 40 de metri de sediul lor.

Răspunsul este absolut evident pentru toți care nu sunt ipocriți – în Republica Moldova, legea nu se aplică membrilor de partid care se află la guvernare.

Dacă Dumitru Vartic nu ar fi fost vicepreședintele raionului din partea PAS, ci ar fi făcut parte din PSRM, MAN sau Partidul Democrația Acasă, astăzi ar fi avut deja cătușe pe mâini, percheziții în direct și declarații oficiale despre „toleranță zero față de violență”. Fiind vorba de un om al puterii, retorica propagandei pro-guvernamentale este alta – acuzații îndreptate împotriva tutoror celor care dezvăluie detalii despre caz.

Adevărata tragedie în cazul Vartic nu este violența în familie – ci inexistența absolută a statului atunci când victima a strigat după ajutor. Statul R. Moldova este eșuat, unde contractul social a fost rupt: plătim taxe și impozite degeaba, hrănind un sistem care ne întoarce spatele exact când ai nevoie de el. Statul a ales să dispară, lăsând o femeie aflată într-o poziție vulnerabilă la mila unui om care se afla în partidul potrivit.

Alexandru Matei