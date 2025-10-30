Consiliul Europei avertizează: Democrația locală din Moldova, încă slabă

Consiliul Europei, prin Congresul Autorităților Locale și Regionale, a îndemnat autoritățile Republicii Moldova să-și continue agenda de reforme menită să consolideze democrația locală, se arată într-un raport de monitorizare privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, dezbătut joi la Strasbourg.

Potrivit raportorilor Gudrun Mosler-Törnström (Austria) și Urs Janett (Elveția), autoritățile moldovene au înregistrat progrese semnificative în implementarea recomandărilor formulate de Congres în 2019, în special în ceea ce privește cooperarea dintre administrația centrală și autoritățile locale, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru aleșii locali și o supraveghere administrativă mai echilibrată.

De asemenea, raportorii au salutat angajamentul Guvernului de a continua reforma teritorial-administrativă, inclusiv prin Strategia de reformă a administrației publice 2023 – 2030, precum și accesul sporit al autorităților locale la finanțare pentru investiții în infrastructură prin fondul de investiții locale.

Totuși, raportul evidențiază o serie de probleme persistente, printre care suprapunerea competențelor, lipsa de claritate în delimitarea atribuțiilor locale și autonomia financiară redusă a autorităților publice locale. Printre dificultăți se numără și lipsa delimitării adecvate a terenurilor municipale, povara birocratică excesivă cauzată de multiple structuri de control, precum și deficitul de personal administrativ și juridic.

De asemenea, se recomandă elaborarea unor reguli clare privind consultarea autorităților locale în procesul decizional.

Congresul a chemat autoritățile de la Chișinău să accelereze procesul de descentralizare și să abordeze fragmentarea teritorială, pentru a îmbunătăți capacitatea administrației locale de a-și îndeplini eficient atribuțiile. De asemenea, recomandă revizuirea sistemului de competențe locale, consolidarea cadrului legal privind consultarea autorităților locale, alocarea de resurse financiare adecvate, creșterea capacității fiscale și administrative, precum și simplificarea procedurilor de raportare pentru reducerea birocrației.

Totodată, Congresul recomandă ca Republica Moldova să semneze și să ratifice Protocolul adițional la Carta Europeană a Autonomiei Locale privind dreptul de participare la treburile unei autorități locale.

Republica Moldova a ratificat Carta Europeană a Autonomiei Locale în 1997. Statele semnatare se angajează să respecte principiile acesteia, care reprezintă fundamentul european al autonomiei locale. Respectarea prevederilor Cartei este monitorizată periodic de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.