Impozitul pe venit din salarii, în creștere cu 13% față de anul trecut

În primele nouă luni ale anului curent, impozitul din salariu a crescut cu circa 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat anunță că acest fapt se datorează măsurilor de conformare voluntară și forțată.

În urma vizitelor fiscale la agenții economici, în această perioadă, s-a înregistrat o creștere de minimum 40% la impozitele pe venit, asigurări sociale și asigurări obligatorii de asistență medicală, care au ajuns la peste 1,2 miliarde de lei.

Prin urmare, bugetul total al obligațiilor fiscale a crescut cu 48% față de anul 2024, iar impozitul pe salarii a înregistrat o creștere de circa 13% în primele nouă luni a anului, față de aceeași perioadă a anului trecut. Suma încasată a ajuns la 34,8 miliarde de lei.

SFS anunță că aceste creșteri promovează contractarea fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, fiind un plus atât pentru salariați, cât și pentru societate.