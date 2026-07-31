Constantin Cuiumju: ANRE și Energocom plătesc peste 16 milioane de lei anual pentru chirii

Deputatul Partidului Nostru Constantin Cuiumju îi solicită Guvernului să identifice și să transmită în folosința ANRE și Energocom sedii aflate în proprietatea statului. Potrivit parlamentarului, cele două instituții cheltuiesc împreună peste 16 milioane de lei anual pentru închirierea spațiilor în care activează.

Cuiumju a anunțat că i-a expediat o adresare oficială premierului Vasile Tofan, prin care solicită soluționarea problemei. Deputatul susține că asemenea cheltuieli nu sunt justificate atât timp cât statul deține imobile care ar putea fi puse la dispoziția celor două instituții.

Potrivit datelor prezentate de parlamentar, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) achită anual 9,84 milioane de lei, cu TVA inclus, pentru chiria sediului, iar Energocom plătește 6,24 milioane de lei, de asemenea cu TVA inclus. Astfel, cheltuielile totale pentru chirii depășesc 16 milioane de lei pe an.

„Nu există nicio justificare ca două instituții de stat să cheltuiască anual peste 16 milioane de lei doar pentru chirii, în condițiile în care statul dispune de imobile care pot fi utilizate în acest scop”, a declarat Constantin Cuiumju.

Deputatul afirmă că reprezentanții ANRE i-au comunicat că instituția solicită încă din 2019 atribuirea unui sediu aflat în proprietatea statului, însă demersul nu a fost soluționat până în prezent.

Totodată, Cuiumju a criticat politica financiară a Energocom. Potrivit acestuia, compania a obținut în ultimii doi ani un profit de peste 1,32 miliarde de lei, dintre care aproximativ 200 de milioane de lei au fost transferate la bugetul de stat sub formă de dividende, iar aproape un miliard de lei a rămas în companie.

„Este inacceptabil ca o companie de stat care obține profit de ordinul miliardelor să includă în tarif chiar și cheltuielile pentru chiria sediului. Aceste costuri puteau fi acoperite din propriul profit, iar profitul rămas ar trebui transferat la bugetul de stat și utilizat pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor, inclusiv în contextul solicitării de majorare a tarifului la gaze”, a afirmat deputatul.

În adresarea expediată premierului, Constantin Cuiumju cere identificarea unor imobile de stat care să fie puse la dispoziția ANRE și Energocom. În opinia sa, măsura ar permite reducerea cheltuielilor suportate din bani publici și ar contribui la administrarea mai eficientă a patrimoniului statului.