Un tânăr din Slobozia a împușcat mortal pisica unei vecine

Un tânăr de 24 de ani din raionul Slobozia a împușcat mortal pisica unei vecine, după ce animalul ar fi intrat în repetate rânduri în locuința sa. Oamenii legii investighează circumstanțele incidentului, iar bărbatul riscă răspundere penală pentru cruzime față de animale.

Potrivit informațiilor preliminare, pisica unei femei care locuiește la etajul al doilea obișnuia să intre în apartamentul tânărului printr-un geam lăsat deschis în perioada caldă. Bărbatul susține că animalul venea după mâncare și făcea dezordine, iar vizitele repetate l-ar fi deranjat.

În seara incidentului, tânărul se afla cu mai mulți prieteni pe o bancă din fața blocului, când a observat că pisica a intrat din nou pe geamul locuinței sale. Acesta a urcat în apartament și a tras cu o armă pneumatică de model „Baikal” asupra animalului, care încerca să fugă.

Bărbatul le-ar fi spus oamenilor legii că intenționa doar să sperie pisica, însă a nimerit-o. Animalul rănit a mai alergat câțiva metri prin curte, după care a murit.

Pentru a evita un conflict cu vecina sa, tânărul ar fi îngropat pisica în curtea blocului.

Proprietara animalului a observat dispariția acestuia abia după câteva zile. Inițial, femeia a presupus că pisica plecase în căutarea altor feline. Ulterior, o femeie care lucrează ca măturătoare în zonă i-a povestit ce s-a întâmplat, iar proprietara a sesizat Poliția.

Oamenii legii investighează în prezent toate circumstanțele incidentului. Tânărul care a tras asupra animalului riscă răspundere penală pentru cruzime față de animale.