Lucrările la un drum din Florești întârzie cu un an. Deputatul Berlinschii cere explicații

Deputatul Partidului Nostru Alexandr Berlinschii îi cere ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, explicații privind întârzierile, costurile și modificările proiectului de reconstrucție a drumului G39 din raionul Florești. Parlamentarul a mers vineri, 31 iulie, pe șantierul tronsonului pentru a verifica desfășurarea lucrărilor.

Berlinschii susține că termenul de executare a lucrărilor a fost prelungit cu un an și solicită clarificări privind utilizarea celor 143 de milioane de lei alocate pentru realizarea proiectului.

Deputatul a declarat că, după vizita sa în teren din luna iunie, autoritățile au început să acorde mai multă atenție situației. Totuși, în opinia sa, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale trebuie să clarifice mai multe aspecte legate de implementarea proiectului.

Berlinschii i-a adresat ministrului Vladimir Bolea trei întrebări: cine a elaborat caietul de sarcini despre care susține că ar fi conținut erori, cine va răspunde pentru prelungirea termenului de executare a lucrărilor și dacă valoarea contractului, de 143 de milioane de lei, va rămâne neschimbată.

„Salutăm construcția acestui drum, dar nu vom admite abuzuri sau cheltuirea banului public. Sunt banii cetățenilor, iar cei care și-au asumat guvernarea trebuie să îi gestioneze cu responsabilitate”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Parlamentarul a atras atenția și asupra costului estimat al proiectului. Potrivit calculelor prezentate de acesta, suma alocată ar echivala cu aproximativ 700.000 de euro pentru fiecare kilometru de drum.

„Vrem drumuri europene, dar trebuie să avem și o utilizare europeană a banilor publici”, a afirmat deputatul.

Berlinschii a precizat că va continua să monitorizeze realizarea proiectului și că așteaptă răspunsuri oficiale din partea autorităților.

Subiectul a fost abordat anterior de deputat și în plenul Parlamentului. Berlinschii a criticat atunci modul în care autoritățile gestionează lucrările și lipsa unor intervenții pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

Potrivit parlamentarului, tronsonul G39, care face legătura între două drumuri naționale, rămâne într-o stare periculoasă, iar în zonele cu risc sporit de accidente nu ar fi instalate indicatoare de avertizare. Acesta susține că lucrările nu se desfășoară în ritmul promis, iar condițiile de pe segmentul de drum pun în pericol siguranța participanților la trafic.