CFM, în fruntea clasamentului întreprinderilor de stat cu cele mai mari pierderi

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a înregistrat în 2025 cele mai mari pierderi dintre companiile din portofoliul statului. Acestea s-au ridicat la aproape 90 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de Agenția Proprietății Publice (APP).

otuși, situația financiară a întreprinderii s-a îmbunătățit față de 2024, când pierderile au constituit 322,6 milioane de lei. Astfel, într-un singur an, acestea s-au redus cu aproximativ 72%, adică cu peste 232 de milioane de lei.

În clasamentul întreprinderilor de stat cu cele mai mari pierderi, CFM este urmată de Arena Națională, cu 42 de milioane de lei, CET-Nord, cu 37 de milioane de lei, Metalferos, cu 26,8 milioane de lei, și Editura „Universul”, cu 25,8 milioane de lei.

În total, APP a analizat rezultatele financiare ale 75 de companii cu capital de stat. Dintre acestea, 57 au încheiat anul 2025 cu profit, iar 18 au raportat pierderi cumulate de aproximativ 242 de milioane de lei.

În pofida rezultatelor negative înregistrate de unele întreprinderi, întregul portofoliu de stat a obținut un profit net de peste 3,1 miliarde de lei, de peste cinci ori mai mare decât în anul precedent. Totodată, veniturile companiilor au crescut cu aproximativ 33%, până la 68,5 miliarde de lei.

Cel mai mare profit a fost raportat de Moldovagaz – 1,165 miliarde de lei. Compania este urmată de Aeroportul Internațional Chișinău, cu un profit de aproape 712 milioane de lei, Energocom, cu 430,6 milioane de lei, Furnizarea Energiei Electrice Nord, cu 309 milioane de lei, și Loteria Națională a Moldovei, cu 290,7 milioane de lei.