Serghei Ivanov acuză Energocom că profită de lipsa alternativelor pentru consumatori

Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov cere companiei de stat Energocom să explice public cum sunt formate prețurile la gazele naturale și cum sunt utilizați banii încasați de la consumatori. Parlamentarul acuză existența unui monopol influențat politic și susține că populația nu are o alternativă pe piață.

În cadrul unei emisiuni de la N4, Ivanov a pus la îndoială eficiența cheltuielilor suportate de Energocom pentru salarii, chirii și alte costuri administrative, în condițiile în care cetățenii achită facturi mari la gaze.

„În anul 2025, ajustarea necesară a prețului la gaze ar fi fost amânată intenționat din rațiuni electorale, fapt ce a generat devieri financiare negative de aproximativ 450 de milioane de lei. Această întârziere a dus ulterior la recuperarea sumelor restante tot din buzunarul consumatorilor, prin tarife majorate. În ciuda problemelor din sector și a dificultăților financiare ale populației, Energocom continuă să fie una dintre cele mai profitabile companii din țară”, a declarat deputatul.

Ivanov s-a referit și la criza energetică din perioada 2021–2022, când tariful la gazele naturale a ajuns la aproximativ 29 de lei pentru un metru cub. În opinia sa, faptul că populația a reușit să achite atunci facturile a creat un precedent periculos, iar autoritățile ar considera că eventualele majorări pot fi suportate în continuare de consumatori.

„Și având acel dezmăț atunci, văzându-se cât timp, timp de patru ani, au scăpat toți basma curată, credeți-mă că 21 de lei încă e puțin pentru ei. Ei sunt conștienți că oamenii o să plătească și 29 de lei dacă o să trebuiască. Asta este o gravitate, pentru că noi am ajuns într-o situație în care, după atâția ani de zile, avem oameni pensionari împrumutați deja la instituții de microfinanțare, pentru că nu mai au lichidități, nu mai au bani. Sunt oameni care renunță la mâncare pentru a-și cumpăra medicamentele de zi cu zi, ca să nu mai vorbim de facturi și așa mai departe. Noi am spus-o și în plen”, a afirmat Ivanov.

Potrivit deputatului, în luna martie au fost înregistrate facturi neachitate la gazele naturale în valoare de aproximativ 55 de milioane de lei. Ivanov nu a precizat însă sursa datelor invocate.