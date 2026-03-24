Consult medical după moarte? Ludmila Vartic „a vizitat” doctorul pe 9 martie, deși era îngropată din data de 3!

,,Stimate domnule director Petru Ciubotaru, …Din partea întregului colectiv, exprimăm dorința sinceră și plină de speranță de a vă revedea în funcție…”

Acest pasaj, publicat pe pagina oficială a Spitalului din Hîncești, nu este doar deplasat el este de a dreptul revoltător.

În timp ce opinia publică așteaptă răspunsuri clare despre moartea Ludmilei, un grup de halate albe, umblă prin spital dar și printre pacienți, îndemnând la distribuirea acestui mesaj și la elogierea fostului director. Această mobilizare nu pare deloc spontană și ridică întrebări serioase, se încearcă crearea unei imagini artificiale de susținere, în timp ce apar indicii grave privind posibile falsuri în documente oficiale.

Azi vă prezint acte făcute de în grabă cu sumedenii de semne de întrebare.

Mai concret:

– de câteva zile, se întocmește în grabă fișa medicală a Ludmilei și se introduc retroactiv date în registre, pentru a crea impresia că aceasta s-ar fi adresat medicilor și că ar fi fost mereu în vizorul lor.

– în acte, apar consultații consemnate la ore neobișnuite (aproape de ora 20:00), ceea ce ridică suspiciuni privind veridicitatea lor.

– există mențiuni despre prezentări la medic în date în care Ludmila, potrivit mamei și surorei, se afla în Chișinău și nu avea cum să fie fizic prezentă. Sunt scrise consultații pe 17 noiembrie deși personalul medical a spus că categoric nu s-a adresat nicăieri la acea dată;

– urmează data de 20 noiembrie dar Ludmila nu putea veni la această dată la consultații deoarece deja a fost aruncată din casă și era la mama ei unde a stat mai mult în pat.

– următoarea adresare pe 12 decembrie, nicidecum nu a fost nici la acea dată, sora cu mama spun că ea a fost la Hîncești la dată de 3 decembrie că a fost ziua de naștere a fetiței mai mari și pînă la 31 decembrie ea nu a mai fost că avea frică și plus la toate orice venire a ei să și vadă copii se termina cu aplicarea violenței.

Acum CEL MAI GRAV :

– în act apare o adresare medicală pe data de 9 martie 2026; cum naiba e posibil una ca aceasta dacă ea pe 3 martie deja era decedată?

Cum i s-a prelungit concediul medical dacă ea nici nu a fost la ei?

Eu las, o parte din acte aici ca să le vedeți cu toți!!!

În aceste condiții, solicit public intervenția: Ministerului Sănătății și a Procuraturii Generale pentru a verifica autenticitatea acestor documente și dacă aceste fapte se confirmă, nu mai vorbim despre erori administrative, ci despre posibile infracțiuni!!!!

Până în ultima clipă am sperat că personalul medical va da dovadă de empatie. Apoi am înțeles că empatia lipsește! Am sperat măcar că frica de lege îi va menține lucizi. Nici asta nu s-a întâmplat!

Și atunci rămâne o întrebare esențială: cine le oferă această siguranță încât își permit să falsifice documente oficiale? Cine îi protejează? Și, mai ales, până unde merge această protecție?

Minodora Calistru – Prisacu