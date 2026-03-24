Ministrul maghiar de externe recunoaște că l-a sunat pe omologul său din Rusia, Serghei Lavrov, în timpul unor reuniuni-cheie ale Uniunii Europene

Ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a confirmat că ia legătura în mod regulat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor private ale UE, în urma unor informații care susțineau că ar avea loc comunicări de rutină în pauzele reuniunilor de la Bruxelles.

Szijjártó a afirmat că dialogul cu ceilalți parteneri reprezintă esența diplomației.

Anterior, guvernul ungar respinsese aceste acuzații, calificându-le drept știri false.

Washington Post a relatat în weekend că Szijjártó era în contact regulat cu Lavrov în timpul reuniunilor de la Bruxelles, comunicând cu acesta în timpul pauzelor.

Acuzațiile sunt explozive, întrucât statele membre ale UE sunt obligate să respecte principiul cooperării loiale, iar conținutul acestor reuniuni este considerat confidențial.

Luni, Comisia Europeană a solicitat Ungariei să clarifice situația, calificând rapoartele drept „îngrijorătoare”.

Szijjártó, vorbind luni seara la un eveniment de campanie electorală în Keszthely, Ungaria, a confirmat apelurile, argumentând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează în mod direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului.

„Da, aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Discut nu doar cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii mei americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó.

Neagă că ar fi încălcat protocoalele de securitate

„Ceea ce spun poate părea dur, dar diplomația înseamnă să discuți cu liderii altor țări”, a adăugat el.

Ministrul a postat, de asemenea, marți dimineață un videoclip pe rețelele de socializare în care a respins acuzațiile că ar fi încălcat vreun protocol de securitate la reuniunile Consiliului Afacerilor Externe. El a adăugat că la nivel ministerial nu se discută secrete.

„Toți miniștrii își aduc telefoanele în sală, cu excepția mea. Sugestia că ar exista vreun protocol de securitate ține de prostie”, a spus ministrul.

Dezvăluirile vin pe fondul tensiunilor politice crescânde dinaintea alegerilor parlamentare din Ungaria. Partidul Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán se confruntă cu o provocare serioasă din partea Partidului Tisza al liderului opoziției Péter Magyar, care se află în prezent în fruntea sondajelor de opinie.

Guvernul lui Orbán este unul dintre puținele din Europa care menține legături regulate cu Kremlinul. Ungaria continuă, de asemenea, să importe volume mari de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor UE de a reduce dependența energetică de Moscova.

Szijjártó a vizitat Moscova de 16 ori de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Cea mai recentă călătorie a sa a avut loc pe 4 martie, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin.