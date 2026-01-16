Consumatorii din Chișinău, nemulțumiți de facturile la căldură

Mai mulți locuitori din Chișinău s-au arătat nemulțumiți de facturile la energia termică pentru luna decembrie 2025, pe care le consideră exagerate. Termoelectrica susține însă că tariful nu a fost majorat, iar sumele mai mari ar fi cauzate de consumul crescut, de o perioadă de facturare mai lungă și de includerea în aceeași factură a încălzirii și apei calde.

Termoelectrica S.A. precizează că, potrivit metodologiei de facturare, factura reflectă consumul total de energie termică, care include două componente: energia utilizată pentru încălzire și energia folosită pentru prepararea apei calde menajere. Compania afirmă că aceste sume sunt indicate separat în factură, însă acest detaliu este uneori omis în reacțiile publice ale consumatorilor.

În imaginea publicată de întreprindere este prezentat un exemplu în care suma de 3.757,74 lei reprezintă costul pentru încălzire, iar 1.347,30 lei – pentru apa caldă menajeră, totalul spre plată fiind de 5.105,04 lei.

Un alt factor care a influențat mărimea facturilor este perioada de facturare. Pentru luna decembrie 2025, aceasta a fost de 32 de zile, cuprinzând intervalul 27.11.2025 – 29.12.2025, potrivit datelor contorului de evidență a consumului instalat la nivel de bloc.

Termoelectrica mai explică faptul că temperatura agentului termic livrat consumatorilor este reglată la sursele de termoficare în funcție de temperatura aerului exterior, conform graficului aprobat de ANRE. Astfel, în zilele cu temperaturi joase, consumul crește, iar acest lucru se reflectă în sumele facturate.

Compania atrage atenția că facturile pot varia de la un bloc la altul, iar apartamente similare, situate în clădiri diferite, pot avea consumuri distincte. Printre cauzele indicate se numără lipsa izolației termice în subsoluri și etaje tehnice, pereții și acoperișul neizolate, ușile și ferestrele neetanșe din casa scării, dar și modificările neautorizate ale sistemului intern de încălzire, inclusiv extinderea caloriferelor pe balcoane, conectări neautorizate sau racordarea încălzirii prin pardoseală la coloanele de termoficare.

Termoelectrica precizează că blocurile locative sunt dotate cu contoare moderne, prevăzute cu arhivă electronică, care înregistrează consumurile orare, zilnice și lunare și pot stoca informații pentru o perioadă de până la 36 de luni. Accesul la datele de consum este asigurat prin intermediul gestionarului fondului locativ, care poate monitoriza consumul real al blocului.

Totodată, întreprinderea afirmă că tariful la energia termică nu a fost modificat pe parcursul anului 2025. Ultima ajustare a fost aprobată în ianuarie 2025, iar în prezent consumatorii achită 2.510 lei/Gcal (fără TVA).