Consumul de droguri, decesul unui copil în hotel și camionul cu muniții de la vamă, în discuții la Parlament. Șefii SIS, MAI, IGP – la raport

Creșterea consumului și traficului de droguri, decesul unui copil în fostul Hotel Național și cazul camionului cu muniții depistat la frontiera Leușeni–Albița ajung pe masa deputaților. Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică va organiza, pe 26 noiembrie, de la ora 10:00, audieri pe aceste trei cazuri, aflate în centrul atenției publice în ultima perioadă.

Potrivit Legislativului, la ședințele comisiilor vor fi invitate conducerea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Inspectoratului General al Poliției (IGP), precum și reprezentanți ai Procuraturii Generale, Ministerului Educației și al Sănătății, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Migrație, Serviciului Vamal și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Consumul de droguri

Subiectul privind creșterea consumului și a traficului de droguri în Republica Moldova a fost readus în discuții de deputații PSRM. La mijlocul lunii noiembrie, socialiștii au propus crearea unei platforme parlamentare dedicate acestui subiect. Parlamentarii au atras atenția că consumul de droguri, în special al celor sintetice, este în creștere în instituțiile de învățământ, iar tinerii sunt tot mai des atrași în rețelele de trafic.

Despre traficul drogurilor, inclusiv pe teritoriul unor instituții de învățământ din Chișinău, a vorbit și primarul Ion Ceban. Edilul, care este și lider al Partidului „Mișcarea Alternativa Națională”, le-a cerut autorităților centrale să introducă stare de urgență privind vânzarea și consumul drogurilor în Moldova. Situația „riscă să iasă de sub control, iar cei mai vulnerabili la acest fenomen sunt copiii și tinerii” – a avertizat Ceban. Primarul a asigurat că, la nivel municipal, autoritățile elaborează un plan de prevenție a consumului de narcotice.

Parlamentul a recunoscut că problema există. Președintele comisiei parlamentare de profil, Lilian Carp, a precizat anterior că autoritățile vor fi invitați la raport pe acest subiect.

La audierile din 26 noiembrie, la acest subiect urmează să fie audiați reprezentanții: MAI, MEC, MS, SIS, PG, IGPF, IGP, IGM, SV și ANP.

Decesul fetiței în Hotelul Național

Pe 6 noiembrie, o fetiță de doar 13 ani a decedat după ce a căzut în gol în fostul Hotel Național. Subiectul a stârnit ample discuții în mediul online și, în consecință, în rândul autorităților. De ce copiii au acces în incinta clădirii, abandonată de mulți ani? – s-au întrebat internauții? Primarul Ion Ceban a dat vina pe autoritățile centrale, iar Poliția – pe primărie. Între timp, alți minori s-au aventurat în clădire, inclusiv pe acoperișul Hotelului.

La aproape două săptămâni de la tragedie, autoritățile municipale au anunțat că vor îngrădi clădirea, vor bloca accesul și vor instala camere de luat vederi. În seara zilei de 20 noiembrie, pretura sectorului național a făcut anunțul: toate intrările în clădirea avariată a fostului Hotel Național au fost blocate în vederea prevenirii incidentelor și asigurării siguranței locuitorilor din zonă.

În ședința din 24 noiembrie a primăriei Chișinău, Ion Ceban a anunțat că intrarea în clădirea fostului hotel va fi monitorizată video 24 din 24 de ore. „Acum este important ca reprezentanții Guvernului, prin instituțiile pe care le dețin, să instaleze și un punct de pază de stat în acel perimetru”, a punctat el.

Pe 26 noiembrie, la acest subiect urmează să fie audiați reprezentanții MAI și PG.

Camionul cu muniții de război

În noaptea de 19 spre 20 noiembrie, la Vama Albița–Leușeni, a fost oprit un camion, condus de un cetățean al Republicii Moldova. După ce a fost scanat, vameșii români au constatat că acesta transporta armament de război, inclusiv lansatoare de grenade și componente de drone. Destinația ar fi fost Israel. Incidentul a dus la anchete în Republica Moldova și România.

În România, a fost reținut șoferul camionului, iar la Chișinău – trei persoane au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Subiectul a stârnit un val de reacții. Mai mulți lideri ai partidelor de opoziție au cerut, inclusiv, demisia șefului SIS, IGP și de la vamă. Vicepreședintele comisiei parlamentare de profil, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a cerut audieri parlamentare la subiect, în timp ce liderul partidului de guvernare din R. Moldova, Igor Grosu, nu a exclus o posibilă legătură între camionul cu armament și tentativele de destabilizare post-electorală.

Pe 26 noiembrie, în Parlament, la acest subiect urmează să raporteze conducerea MAI, SIS și SV.