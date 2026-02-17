Contraofensiva ucraineană câștigă teren, iar accesul Rusiei la Starlink este blocat. Operațiune cibernetică majoră împotriva trupelor de ocupație

Ucraina intră în discuții internaționale de la Geneva cu un avantaj militar pe teren, după ce forțele sale au recucerit teritorii importante și au încetinit ofensiva rusă. Totodată, Kievul a reușit să blocheze utilizarea sistemelor Starlink de către armata rusă, într-o operațiune tehnologică și cibernetică de anvergură.

Forțele ucrainene au accelerat ritmul contraofensivei în ultimele zile, reușind să anuleze câștigurile obținute anterior de Rusia și să elibereze mai multe localități din sud-estul Ucrainei, în regiunea Zaporojie.

Potrivit ISW (Institute for the Study of War,) principala ofensivă ucraineană a fost înregistrată la aproximativ 80 km est de orașul Zaporojie, unde trupele ruse obținuseră progrese începând din vara anului 2025.

În același timp, armata ucraineană a recâștigat controlul asupra unor teritorii din nord-estul și estul țării, pe direcțiile Harkov, Kostantinovka, Pokrovsk și Novopavlovka, reușind în multe sectoare să oprească aproape complet înaintarea trupelor ruse.

ISW susține că succesul contraatacurilor ucrainene este legat și de blocarea accesului Rusiei la sistemele Starlink. De la începutul lunii februarie, Ministerul ucrainean al Apărării și compania SpaceX, fondată de Elon Musk, au restricționat utilizarea Starlink de către trupele ruse pentru operarea dronelor de atac.

Deși SpaceX a declarat, în repetate rânduri, că nu furnizează servicii Rusiei, autoritățile ucrainene au prezentat dovezi că armata rusă folosea terminale Starlink montate pe drone pentru a lovi ținte din adâncimea teritoriului ucrainean, ocolind sistemele de bruiaj electronic.

După ce Ministerul Apărării de la Kiev și SpaceX au agreat un protocol de „whitelist” care blochează accesul general la rețeaua de sateliți pe teritoriul ucrainean, trupele de ocupație au rămas practic fără comunicații stabile în punctele cheie de pe front. Militarilor ruși li s-a cerut să trimită date de identificare și coordonatele terminalelor, sub pretextul reconectării. În urma operațiunii, partea ucraineană a colectat 2420 de seturi de date despre terminale utilizate de Rusia și le-a transmis forțelor de ordine și structurilor de apărare, care le-au dezactivat complet.

Forțele ucrainene susțin că au identificat și 31 de cetățeni ucraineni suspectați de colaborare cu Rusia, iar informațiile au fost transmise către Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Oficialii de la Kiev afirmă că Rusia încearcă să pregătească o ofensivă majoră pentru vara anului 2026, însă, în prezent, trupele sale întâmpină dificultăți în ocuparea pozițiilor necesare pentru lansarea atacului conform planului militar.