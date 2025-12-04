Corupție după gratii: șef de secție de la Penitenciarul Soroca, reținut pentru introducerea ilegală de obiecte în celule

Un nou caz de corupție zguduie sistemul penitenciar, după ce un șef de secție de la Penitenciarul nr. 6 Soroca a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate de Centrul Național Anticorupție și procurori. Funcționarul este bănuit că ar fi cerut și primit bani de la soția unui deținut, în schimbul permisiunii de a introduce în celule obiecte interzise. Potrivit anchetatorilor, tranzacțiile ar fi avut loc în mod repetat, iar suspiciunile au apărut după ce gardienii au constatat că anumite produse sau dispozitive ajungeau la condamnați fără nicio explicație legală.

Operațiunea desfășurată de CNA a vizat mai multe birouri ale administrației penitenciarului, unele celule unde existau indicii privind obiectele introduse ilegal și locuințele persoanelor suspectate. Perchezițiile au inclus și automobilele funcționarilor vizați, anchetatorii încercând să urmărească întregul traseu al mitei și al bunurilor care ajungeau, contra cost, în mediul carceral. Pentru moment, autoritățile nu au făcut publice detalii despre natura obiectelor identificate, însă practica altor cazuri similare arată că în astfel de scheme sunt implicate telefoane mobile, electronice, substanțe interzise sau produse ce pot servi drept monedă de schimb între deținuți.

Șeful de secție a fost plasat în arest preventiv pentru 72 de ore în izolatorul CNA, urmând ca procurorii să decidă dacă vor solicita și aplicarea unui mandat de arest pe termen mai lung. Anchetatorii analizează și posibilitatea extinderii cercetărilor asupra altor angajați ai penitenciarului, în condițiile în care asemenea scheme rareori funcționează pe cont propriu. Mecanismele interne de control sunt acum verificate pentru a stabili dacă neregulile au fost ascunse, tolerate sau chiar facilitate de persoane cu funcții de conducere.

Cazul lovește în plin încrederea publică în instituțiile de detenție și scoate la iveală vulnerabilități grave ale sistemului penitenciar. În loc să fie spații în care legea este respectată cu strictețe, unele penitenciare devin zone unde regulile se negociază, iar securitatea depinde de cât de profitabilă este corupția pentru cei care ar trebui să o combată. Ancheta în desfășurare va arăta dacă acest episod este unul izolat sau dacă reflectă o practică mai largă, care ar necesita intervenții sistemice și măsuri disciplinare extinse.