Coruptul Ceban, întrebat de ce nu și-a demis nașul de la Apă Canal mai devreme

Primarul capitalei, Ion Ceban, a răspuns din nou la acuzațiile apărute în spațiul public după ce în primăvară l-a demis pe nașul său de la șefia Apă Canal Chișinău, dar și pe alte două rude, pentru că „s-ar fi folosit de numele său”. „Nu l-am angajat eu acolo. Ce trebuia să fac când am venit? Să-l demit? Am peste 70 de verișori și dacă astăzi cineva este într-o anumită funcție sau a venit până la mine, trebuia să-l dau afară când vin sau ce trebuia să fac?”, a spus edilul, la podcastul Lorenei de la Pro TV.

„Nu l-am angajat eu acolo”.

„Dar nu ați văzut o problemă în faptul că nașul dvs lucrează într-o subdiviziune a Primăriei?”

„Nu am văzut, atât timp cât, repet, sunt 8 mii de oameni, de angajați.”

„Șase ani au trecut până au apărut aceste suspiciuni rezonabile la dvs.”

„Nu este chiar așa.”

„Dar din ce an a fost angajat? Dvs l-ați demis în aprilie anul acesta”.

„Chiar nu cunosc, nu l-am angajat eu.”

„Dar nu știați că e angajat acolo?”

„Și ce trebuia să fac?”

„Vi se pare ok cum a ajuns acolo nașul dvs?

„Am peste 70 de verișori și dacă astăzi cineva este undeva într-o anumită funcție sau a venit până la mine, trebuie să-l dau afară când vin sau ce trebuie să fac? Doar pe o singură linie.”

„Spuneți-mi dvs. Eu nu consider normal ca nașul dvs de cununie să lucreze la Apă Canal.”

„Asta înseamnă că atunci când am venit în funcție trebuia să-l dau afară?”

„Antrerior a fost destituită nașa surorii mele.”

„Care a fost angajată până la mine.”

„Și fratele mamei, unchiul dvs.”

„Care a încercat să facă pe numele meu anumite declarații politice, ca să nu zic altceva.”

„Și ce e cu toată familia în cadrul Primăriei?”

„Care e toată familia?”

„Noi vorbim aici tocmai de 3 cazuri. Nu e o problemă?”

„Aceste trei exemple eu le-am dat, nu dvs.”

„Dacă nu le-ați fi dat dvs, despre nașul dvs s-a scris, dar despre unchiul dvs eu am aflat din postare și am crezut că glumiți.”

„Nu am glumit și chiar mi-aș dori ca fiecare funcționar, când are întrebări la astfel de persoane, să poată să aibă curajul să le spună la revedere.”

„Dvs vi se pare firesc ca acești oameni să fi lucrat în cadrul Primăriei?”

„Nu i-am angajat eu, nu mă auziți. Cu regret, doar interpretați aceste lucruri, eu nu am mutat verișoarele dintr-o instituție în alta, nu am mutat oameni care eventual au fost în situații în care…”

„Dar mama dvs, care e consilier municipal, are vreo atribuție la toate aceste angajări?”

„Nu, absolut.”

„Dar dvs cum vă simțeați când erați și în CMC, mama angajată și ea tot acolo și dvs acum primar.”

„Mama a fost angajată în bază de concurs public și a fost dată afară pe nedrept, o dată, a doua, a treia oară.”

„Și acum mama dvs e consilier neafiliat, înțeleg.”

„E consilier municipal pe care l-au ales oamenii.”

„Și cum colaborați dvs cu ea? Nu aveți nicio problemă?”

„Colaborez fix așa cum colaborez cu ceilalți consilieri”.