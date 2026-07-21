Costiuc acuză IGP de mușamalizarea unui caz de contrabandă cu alcool

Deputatul Vasile Costiuc a lansat acuzații grave la adresa conducerii Poliției Naționale, susținând că un camion încărcat cu alcool etilic, reținut în luna iunie, ar fi fost eliberat în urma unei mite. Inspectoratul General al Poliției (IGP) respinge acuzațiile și afirmă că acestea sunt nefondate și pot afecta desfășurarea anchetei.

Potrivit lui Costiuc, angajații Direcției de Poliție Chișinău ar fi reținut, în luna iunie, un camion care transporta aproximativ 20.000 de litri de alcool etilic pe traseul Vadul lui Vodă–Chișinău. Deputatul susține că marfa ar fi fost introdusă ilegal în Republica Moldova din regiunea transnistreană, fără achitarea taxelor vamale.

Acesta afirmă că persoanele reținute ar fi fost eliberate în aceeași zi, iar ulterior camionul ar fi părăsit sediul Inspectoratului de Poliție Centru. Totodată, Costiuc susține că, inițial, polițiștilor le-ar fi fost oferită o mită de 30.000 de dolari, iar ulterior cazul ar fi fost „rezolvat” contra sumei de 50.000 de euro. Deputatul mai afirmă că, la indicația conducerii Poliției, expertiza ar fi consemnat în mod fals că încărcătura era apă și nu alcool etilic.

În replică, Poliția precizează că dosarul invocat este cel făcut public la începutul lunii iunie și că autovehiculul a fost utilizat în cadrul unei măsuri speciale de investigație, autorizată conform legii, pentru documentarea unei activități infracționale prin achiziție de control.

Potrivit IGP, camionul a părăsit teritoriul Inspectoratului de Poliție Centru la 3 iulie, în conformitate cu planul de documentare al anchetei.

„Cantitatea de alcool etilic ridicată a fost depozitată, tot atunci, la o companie specializată, probele prelevate fiind supuse expertizelor pentru stabilirea concentrației, iar investigațiile continuă. Poliția precizează că afirmațiile sunt lipsite de suport probator și sunt de natură să inducă în eroare opinia publică”, comunică IGP.

Totodată, IGP îi recomandă lui Vasile Costiuc să utilizeze mecanismele legale de solicitare a informațiilor de la instituțiile competente și să evite răspândirea unor informații neverificate care, potrivit instituției, pot prejudicia ancheta în curs.