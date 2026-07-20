38 de hectare de grâu au ars la Purcari, Ștefan Vodă

Un incendiu puternic a izbucnit duminică, 19 iulie, în apropierea localității Purcari, raionul Ștefan Vodă, unde zeci de hectare de grâu au fost distruse de foc.

Potrivit informațiilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului au fost mobilizate șase echipaje de pompieri și salvatori, care au intervenit pentru a împiedica extinderea flăcărilor către alte terenuri agricole.

În urma incendiului, aproximativ 38 de hectare de grâu au ars. După o intervenție care a durat aproape patru ore, pompierii au reușit să lichideze complet focarul în jurul orei 15:30.

Conform primelor informații, incendiul s-ar fi extins de la vegetația uscată cuprinsă de flăcări, însă cauza exactă urmează să fie stabilită de specialiști.

În context, salvatorii îndeamnă cetățenii să evite aprinderea vegetației uscate și folosirea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate și vânt, când riscul producerii incendiilor este semnificativ mai mare.