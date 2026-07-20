Tiraspolul a prelungit starea de urgență în economie

Tiraspolul anunţă că a prelungit starea de urgenţă cu încă o lună. Decretul semnat de pretinsul președinte de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat de aşa-numitul soviet suprem.

Autoritățile separatiste susțin că măsura este necesară din cauza crizei economice și a dificultăților din sectorul energetic, ce au dus la reducerea producției în regiune.

Regimul de stare de urgență permite aplicarea rapidă a unor măsuri anticriză, printre care utilizarea rațională a resurselor energetice, limitarea exportului acestora, prioritizarea finanțării pentru protejarea populației și asigurarea transportului și distribuției gazelor naturale și a altor resurse energetice.

Starea de urgenţă în economie în regiunea transnistreană este instituită de regimul separatist de aproape doi ani, de când Rusia a refuzat să mai livreze gaz in regiune. Potrivit Tiraspolului, în 2026, situația s-a agravat din cauza perturbărilor de pe piața internațională a gazelor, provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de noile probleme apărute în Strâmtoarea Hormuz, ce au dus la scumpirea gazelor naturale.

În urmă cu o lună, Tiraspolul a început să strângă donaţii de la populaţie pentru plata pensiilor şi salariilor. Datele publicate de Tiraspol arată, potrivit Europa Liberă, că în jur de 60% din banii adunați de la companii și persoane private în fondul „Vmeste” – menit să ajute regiunea separatistă să facă față crizei economice și financiare acute prin care trece – au fost deja cheltuiți, iar elanul donatorilor a scăzut.