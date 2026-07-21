Alertă în Marea Neagră, aproape de Sulina. Un petrolier a explodat și este în flăcări

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina.

Ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat

Conform informațiilor, ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG), au confirmat Forțele Navale.

Există suspiciunea că explozia ar fi fost provocată de o mină marină, însă această informație nu este confirmată.

Nave ale ARSVOM au intervenit pentru salvarea echipajului și au adus la mal cele 14 persoane aflate la bord. Trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări și există pericol de explozie.

Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări și există pericol de explozie. Incendiul s-ar manifesta în zona pupa-castel, iar toate navele din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine.

Potrivit surselor, autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare.