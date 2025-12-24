Costiuc, după declarațiile șefei MAI pe împușcăturile de la IP Centru: „Dosarul trebuia deschis pe tentativă de omor, nu huliganism.”

Liderul Partidului Democrația Acasă (PDA), Vasile Costiuc, spune că va cere demisia ministrei Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin, la următoarea ședință a Parlamentului, dacă „minte și induce în eroare” privind incidentul produs pe 19 decembrie, de la IP Centru, unde s-au tras mai multe focuri de armă. Anterior, Costiuc a declarat că s-ar fi tras 12 gloanțe și nu trei, cum a precizat șefa de la MAI.

„Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, dacă o faceți pe baza raportului lui Cernăuțanu, care acoperă și mușamalizează acest caz de rezonanță – este o situație, dar dacă dumneavoastră mințiți și induceți lumea în eroare și mă prezentați pe mine, deputatul Vasile Costiuc, care am făcut publice aceste date, drept mincinos, o să vă cer demisia în următoarea ședință a Parlamentului”, a spus Costiuc.

Deputatul spune că dosarul trebuia deschis pe tentativă de omor și nu pe huliganism.

„Nu poți trage în ușa unui anchetator și să nu se deschidă dosar pe tentativă de omor”, a spus Costiuc.