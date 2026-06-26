Costiuc îl apără pe Stefanco: Nu există dovezi că a lovit un polițist cu tractorul

Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, respinge acuzațiile Poliției potrivit cărora deputatul Sergiu Stefanco ar fi lovit un polițist cu tractorul în timpul protestelor fermierilor din raionul Ștefan Vodă. Acesta susține că oamenii legii nu au prezentat probe care să confirme acuzațiile.

Reacția vine după ce Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că Sergiu Stefanco ar fi blocat intenționat carosabilul cu un tractor, nu s-ar fi conformat solicitărilor polițiștilor și ar fi lovit un polițist cu roata utilajului agricol.

Într-un comunicat de presă, Partidul „Democrația Acasă” afirmă că „respinge categoric narativul lansat de Inspectoratul General al Poliției cu privire la incidentul din raionul Ștefan Vodă din 25 iunie 2026, în care este implicat deputatul Sergiu Ștefanco”.

Formațiunea susține că deputatul s-a aflat la protest pentru a-i reprezenta pe agricultori.

„Pe 24 iunie, peste 250 de tractoare și câteva sute de fermieri din 21 de raioane au ieșit pe traseele naționale pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile fiscale propuse pentru sectorul agricol. A doua zi, protestul a continuat și s-a extins. Deputatul Ștefanco a fost prezent în mijlocul fermierilor pe care îi reprezintă — exact locul în care un ales al poporului trebuie să fie”, se arată în comunicat.

Reprezentanții partidului acuză Poliția că a făcut publice acuzațiile înainte de finalizarea anchetei și fără a prezenta dovezi.

„IGP a emis un comunicat public cu acuzații grave înainte de finalizarea anchetei, fără a prezenta nicio dovadă concretă: nicio înregistrare video concludentă, niciun raport medical al ofițerului pretins accidentat. Înregistrările apărute în spațiul online nu confirmă că polițistul a fost lovit. Ofițerul este sănătos și nu a avut de suferit — acesta este singurul fapt incontestabil al acestei zile. Deputatul Ștefanco a cerut public probe concrete: video clar, amprentă, raport medical. Le cere și astăzi”, se mai spune în comunicat.

Partidul afirmă că protestele au fost generate de nemulțumirea fermierilor față de politicile fiscale promovate de autorități.

„Fermierii contestă majorarea cotei TVA la 20% pentru sectorul agricol, precum și lipsa măsurilor de sprijin solicitate: subvenții directe la hectar și rambursarea accizei la motorină pentru 2026”, se menționează în comunicat.

Totodată, formațiunea face referire la declarațiile Asociației „Forța Fermierilor”, potrivit cărora, înainte de protest, agricultorii ar fi fost supuși presiunilor.

„Înainte de protest, Asociația «Forța Fermierilor» a semnalat public presiuni și intimidări din partea poliției față de agricultorii care intenționau să participe la acțiunile legale — în unele zone, ofițerii au solicitat liste cu participanți și i-au sfătuit pe fermieri să stea acasă”, se arată în comunicat.

În opinia Partidului „Democrația Acasă”, cazul deputatului Sergiu Stefanco are și o miză politică.

„Într-un astfel de context, scandalul mediatic construit în jurul deputatului Ștefanco nu este o întâmplare. Este un mesaj adresat tuturor celor care îndrăznesc să stea alături de oamenii simpli”, susține formațiunea.

La final, partidul afirmă că va continua să susțină protestele fermierilor și activitatea deputaților săi.

„Partidul «Democrația Acasă» susține dreptul fermierilor la protest și dreptul deputaților săi de a fi prezenți alături de cetățeni. Vom urmări cu toată atenția evoluția acestui dosar și vom combate orice tentativă de instrumentalizare politică prin toate mijloacele legale disponibile”, se mai arată în comunicat.