Costiuc, internat în spital: Analizele mele au fost duse inclusiv la Securitate

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a ajuns la spital. Politicianul spune că este internat din 24 august din cauza unei probleme la nivelul urechii interne, care îi provoacă amețeli și tulburări de echilibru.

Costiuc a publicat un mesaj video din spital, în care a precizat că a decis să vorbească despre starea sa de sănătate pentru a combate, potrivit lui, informațiile false apărute în spațiul public.

„Sunt internat din data de 24 august. (…) Vă asigur pe toți că nu este problema nici de vasele sangvine, nu e vorba nici de consum, nici de otrăvire. Am o problemă, probabil, din copilărie, legată de urechea internă și ține un pic de echilibru. Un pic de amețeli”, a declarat Vasile Costiuc.

Politicianul a mai spus că urmează tratament în spital și că starea sa necesită supraveghere medicală.

„Și pentru că trebuie să avem grijă de sănătate, am venit și îmi mai fac niște picurători. Iată, sunt la spital”, a menționat acesta.

Totodată, Vasile Costiuc a susținut că analizele sale de sânge ar fi fost transmise și altor autorități pentru verificări privind eventuala prezență a unor substanțe interzise. Politicianul nu a prezentat însă dovezi în sprijinul acestei afirmații.

„Toate analizele mele de sânge au fost, cu siguranță, duse direct, inclusiv la securitate, să vadă dacă nu are ceva substanță interzisă Costiuc în sânge”, a afirmat liderul Partidului Democrația Acasă.

Costiuc a insistat că problemele sale de sănătate nu ar avea legătură cu consumul unor substanțe sau cu o eventuală intoxicație, ci, potrivit explicațiilor sale, cu o afecțiune mai veche a urechii interne.

În context, politicianul a subliniat că va acționa în judecată persoanele care răspândesc falsuri despre sine.