Costiuc, la protestul fermierilor din Negureni: Oamenii nu pot să-și vândă producția

Mai mulți fermieri au ieșit la protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, în ajunul Crăciunului pe stil vechi, invocând dificultăți în valorificarea producției agricole, presiuni financiare și nemulțumiri legate de importurile de legume.

La fața locului s-a aflat și președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a declarat că unii agricultori ar fi fost descurajați să ajungă la manifestație după ce, potrivit acestuia, Poliția le-ar fi ridicat plăcuțele de înmatriculare ale tractoarelor.

„Alt tractorist de aici, de la Negureni, care venea probabil la protest, după ce i-au luat plăcuțele, nu mai vine la protest”, a afirmat Costiuc.

Potrivit acestuia, fermierii din zonă, în special cultivatorii de legume precum ceapă și morcovi, se confruntă cu dificultăți majore din cauza importurilor masive de produse agricole. El susține că piața internă ar fi „invadată de legume de import”, în timp ce producătorii locali au depozitele pline și riscă executări silite din cauza datoriilor.

„Ei au ieșit la protest pentru că nu mai au cum să-și vândă producția acasă. Stau cu marfa în depozite și cu executorii la poartă”, a declarat liderul politic.

Vasile Costiuc a criticat, totodată, majoritatea parlamentară, afirmând că nu ar fi susținut modificări la Legea achizițiilor publice, propuse anterior, care ar fi permis instituțiilor publice să procure produse agricole locale.

„Era o punte de salvare pentru mulți fermieri – să poată vinde producția lor la grădinițe, școli și alte instituții publice, dar cei din PAS nu au votat”, a conchis Costiuc.

Deocamdată, autoritățile nu au venit cu o reacție la protestul fermierilor.