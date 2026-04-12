Cozi imense la vot în Ungaria: „Fidesz are motive serioase de îngrijorare”

Cetățenii din Ungaria au început să voteze duminică dimineață într-un scrutin parlamentar crucial pentru viitorul țării și urmărit cu mare atenție în UE, la Washington și Moscova. Alegătorii s-au înghesuit la urne de la prima oră și s-au format cozi la multe secții din Ungaria și străinătate, iar sociologii spun că s-ar putea înregistra o prezență record.

Ce spune presa maghiară despre prezența record în alegeri: Atât prezența de la ora 9, cât și cea de la ora 11 au crescut cel mai mult în orașe și cel mai puțin în comunele mici.Datele pentru ora 11 arată de asemenea că participarea electorală a fost cea mai mare orașe și municipii reședințe de județ și cea mai mică în comunele mici.

„Se prezintă la vot foarte mulți oameni. Asta înseamnă un singur lucru: dacă vrem să apărăm securitatea Ungariei, niciun patriot nu poate rămâne acasă! Doar Fidesz! La luptă, spre victorie!”

Conform datelor publicate de biroul electoral, până la ora 11:00, 37,98% dintre alegătorii cu drept de vot, adică 2.858.892 de persoane, și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 2026.Spre comparație, în 2018, după cinci ore votaseră doar 29,93% dintre alegători, iar în 2022 procentul era de 25,77%.

Voturile prin corespondență sunt în același trend de creștere, cu zeci de mii mai mulți alegători votând astfel decât acum patru ani, scrie telex.hu.

Până sâmbătă s-au înregistrat peste 294.000 de voturi prin corespondență, ceea ce depășește semnificativ cifra înregistrată în aceeași perioadă acum patru ani, când 225.000 de persoane votaseră prin corespondență până în ziua premergătoare alegerilor.

Chiar și duminică există posibilitatea de a depune voturi prin corespondență, astfel încât numărul va crește cu siguranță până la sfârșitul zilei, notează publicația.Acum patru ani au sosit în total 318.000 de plicuri, dintre care aproximativ 269.000 au fost declarate voturi valide pe liste. Prelucrarea plicurilor actuale este în curs, până acum 232.000 au fost considerate valide.