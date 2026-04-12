R. Moldova va crea rezerve de petrol pentru 90 de zile

Republica Moldova își propune să constituie, în următorii opt ani, stocuri strategice de produse petroliere suficiente pentru cel puțin 90 de zile de consum, în cadrul unui nou mecanism de securitate energetică aflat în pregătire.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța, proiectul de lege care reglementează acest sistem se află în faza finală de consultări publice și are drept scop alinierea la standardele europene.

La nivel internațional, statele membre ale Agenția Internațională a Energiei sunt obligate să dețină stocuri echivalente cu 60 sau 90 de zile de consum, iar Republica Moldova își propune să respecte aceste cerințe.Noul sistem va fi unul mixt, combinând stocuri de stat și stocuri comerciale. Aproximativ jumătate din rezerve vor fi gestionate de autorități, iar cealaltă parte va reveni operatorilor economici din sector.

Autoritățile recunosc că implementarea mecanismului va necesita resurse financiare, însă dau asigurări că impactul asupra consumatorilor va fi limitat.Prin această inițiativă, Republica Moldova urmărește să-și consolideze securitatea energetică și să reducă riscurile în cazul unor eventuale crize de aprovizionare cu produse petroliere.