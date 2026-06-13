Cresc speculațiile legate de dispariția din public a puternicei guvernatoare a Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina

Elvira Nabiulina, guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, nu a mai fost văzută în public de peste o săptămână. Ea a lipsit de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) din 4 iunie, de la o conferință a Asociației Naționale a Participanților pe Piața Valorilor Mobiliare (NAUFOR) din 9 iunie, precum și de la o întâlnire din 10 iunie cu Vladimir Putin, în cadrul căreia președintele a discutat despre inflație și rata dobânzii de referință — domeniile principale de responsabilitate ale Băncii Centrale, arată o analiză a publicației independente ruse Meduza.

Banca Centrală și Kremlinul au comunicat că Nabiulina este bolnavă. Serviciul de presă al Băncii Centrale a precizat că aceasta a lipsit de la SPIEF și de la conferința NAUFOR deoarece se afla în concediu medical.

După întâlnirea cu Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a semnalat că Nabiulina este în continuare indisponibilă: „Oamenii se mai îmbolnăvesc uneori — nu este nimic neobișnuit în asta. Acest lucru nu ar trebui să fie un motiv pentru teorii ale conspirației.” Nu au fost oferite detalii despre natura bolii sale sau despre momentul în care s-ar putea întoarce la muncă. Următoarea sa apariție publică programată este programată abia la începutul lunii iulie.

Pe fondul acestei absențe, fostului redactor-șef al televiziunii de stat ruse, Dmitri Skorobutov, aflat în exil în Elveția, ar fi spus că Nabiulina se află de facto sub arest la domiciliu, potrivit bloggerului ucrainean Igor Sushko. El susține că în cadrul unei discuții aprinse de la sfârșitul lunii mai, aceasta i-ar fi dat un ultimatum lui Putin: va demisiona și va părăsi țara dacă Putin va declanșa mobilizarea generală.

Absența Nabiulinei a atras atenția presei și a experților. Când numele său a dispărut de pe lista vorbitorilor de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, au apărut speculații potrivit cărora aceasta nu ar fi dorit să participe la discuțiile despre politica Băncii Centrale sau că ar fi ales să participe la înmormântarea consilierului său, Alexei Mojin, care a decedat pe 3 iunie, deși nu a fost prezentă nici la ceremonia de rămas-bun.

După întâlnirea cu Putin, publicația rusă independentă de investigații Agentstvo a remarcat absența Nabiullinei și a adjuncților săi, scrie Meduza.

Dispariția Nabiullinei a atras atenția în contextul speculațiilor potrivit cărora aceasta ar putea demisiona în curând. Ea se află la al treilea mandat de guvernator al Băncii Centrale, iar legea rusă o împiedică să exercite un al patrulea mandat. Mandatul său expiră în iunie 2027.

Publicația The Bell a raportat că trei candidați sunt luați în considerare pentru a o înlocui: Maxim Oreșkin, șeful adjunct al Administrației Prezidențiale; Piotr Fradkov, șeful Promsviazbank; și Andrei Kostin, șeful băncii VTB. Cu toate acestea, oficialii nu au exclus posibilitatea extinderii mandatului Nabiullinei pentru a patra oară, printr-o modificare a legii.

Schimbarea guvernatorului Băncii Centrale este un eveniment major. Banca Centrală stabilește politica monetară a Rusiei și reglementează instituțiile financiare.

Influența Nabiullinei s-a bazat, înainte de toate, pe încrederea totală a lui Putin, potrivit relatărilor din presă. Această încredere i-a permis să mențină o independență reală la nivelul Băncii Centrale și să respingă atacurile reprezentanților economiei reale din Rusia, care, de la începutul războiului, au acuzat-o că menține ratele dobânzilor prea ridicate și că frânează economia.